La cruda confesión del presidente interino de San Lorenzo: "Esto es una silla eléctrica"

Lopardo asumió el cargo de manera interina tras la licencia de Marcelo Moretti, en un contexto plagado de conflictos financieros y políticos. En diálogo con Radio La Red, aseguró que el club ya trabaja para resolver el conflicto: “Mañana el plantel se va a entrenar como tiene que hacerlo. Ya hablamos con ellos, hicieron su descargo y ahora buscamos llegar a un acuerdo. El lunes van a salir a jugar y a ganar como lo vienen haciendo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1923041903806906391&partner=&hide_thread=false "SAN LORENZO TIENE DOS CUENTAS EMBARGADAS HACE TIEMPO Y UN SOLO LUGAR OPERABLE. LA PLATA DE AFA FUE A OTRA CUENTA. FUE UN ERROR"



Julio Lopardo, presidente del Ciclón, rompió el silencio en TyC Sports luego de que el plantel no se entrenara por falta de pago. pic.twitter.com/NR6YT0sR1F — TyC Sports (@TyCSports) May 15, 2025

Sin embargo, también reconoció la profundidad de la crisis: “Por un minuto no fue intervenido el club. Los jugadores están cansados. Lo de hoy fue un punto para demostrar que hasta acá llegaron. Si llegamos hasta acá es porque se hizo absolutamente todo mal”.

Con tono autocrítico, Lopardo no esquivó responsabilidades: “Yo no le saco el culo a la jeringa. San Lorenzo tiene problemas de presente, no de futuro. Pero si todos los días tenemos un escándalo… Yo esto no lo esperaba, pensé que iban a tener un poquito más de paciencia. Lo acepto y lo entiendo”.

Mientras tanto, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo intenta enfocarse en lo futbolístico. El próximo lunes visitará a Argentinos Juniors en La Paternal por los cuartos de final del Torneo Apertura, en medio de un contexto adverso que pone a prueba la resiliencia del grupo y la conducción del club.