La curiosa protesta de José Mourinho por un gol anulado al Fenerbahce

El técnico, que ha sido apodado "The Special One" por su personalidad única, agarró una computadora con la repetición de la jugada y la colocó directamente frente a la cámara de televisión. El gesto no pasó desapercibido, y aunque el árbitro no revirtió su decisión, el director técnico fue amonestado por su protesta poco ortodoxa.

Esta reacción del entrenador portugués generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales y entre los aficionados, quienes están acostumbrados a los gestos polémicos del entrenador.

A pesar de la controversia, el Fenerbahce consiguió llevarse los tres puntos gracias a un triunfo sólido por 2-0 frente al Antalyaspor, lo que les permitió continuar su ascenso en la Superliga de Turquía. Con esta victoria, el equipo dirigido por Mourinho alcanzó los 16 puntos, situándose en la segunda posición del torneo, solo por detrás del Galatasaray, que lidera la tabla con 19 unidades.

La victoria reafirma el buen momento del equipo bajo el mando de Mourinho, quien ha logrado imponer su estilo de juego y mantener al Fenerbahce como uno de los contendientes al título en la liga turca. La temporada sigue siendo prometedora para el equipo de Estambul, que buscará arrebatarle el liderazgo a su eterno rival y consolidarse como campeón bajo la dirección del experimentado técnico portugués.