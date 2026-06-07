Tensión en España: un duro cruce entre dos figuras encendió las alarmas antes del Mundial 2026
Un pisotón durante un entrenamiento de España generó preocupación, aunque el mediocampista pudo continuar sin consecuencias.
Mientras continúa su preparación para el Mundial 2026, la Selección de España protagonizó un episodio que generó preocupación tanto dentro del plantel como entre los hinchas que presenciaban el entrenamiento en Chattanooga, Tennessee.
La acción ocurrió durante una disputa de pelota en uno de los ejercicios de la práctica. Gavi fue a buscar un balón dividido con intensidad y terminó impactando sobre el pie de Rodri, en una jugada que involucró la zona del tobillo derecho del mediocampista. Las imágenes mostraron rápidamente la preocupación de los presentes. el jugador del Manchester City cayó al césped con evidentes gestos de dolor y permaneció durante algunos segundos tendido sobre el terreno de juego, mientras sus compañeros seguían atentamente la situación.
Tensión en España: un duro cruce entre dos figuras encendió las alarmas antes del Mundial 2026
La dureza de la acción generó algunos reproches iniciales dentro del entrenamiento, aunque el propio Gavi se acercó de inmediato para consultar el estado de su compañero y pedir disculpas por lo sucedido.
Con el correr de los minutos, la preocupación fue disminuyendo y todo quedó en una alarma pasajera. Desde el entorno de la selección no trascendieron complicaciones físicas para Rodri, por lo que podrá continuar con normalidad la preparación rumbo a la Copa del Mundo. El incidente se produjo en un momento especialmente sensible para el equipo español, que sigue monitoreando la condición física de varios futbolistas importantes de cara al inicio del torneo.
La buena noticia para el cuerpo técnico llegó por el lado de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes avanzan en la recuperación de sus respectivas molestias físicas. Ambos participaron junto al resto del plantel en los ejercicios de calentamiento y en los tradicionales rondos que formaron parte del inicio de la práctica. Sin embargo, cuando el entrenamiento aumentó su intensidad, los dos futbolistas realizaron tareas diferenciadas por decisión del cuerpo técnico, que busca evitar riesgos innecesarios antes del debut mundialista.
España viene de igualar en una discreta presentación frente a Irak y este lunes disputará su último amistoso preparatorio ante Perú en Puebla. La Furia Roja integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas a una competencia en la que aparece como uno de los candidatos a pelear por el título.
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