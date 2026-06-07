Tensión en España: un duro cruce entre dos figuras encendió las alarmas antes del Mundial 2026

Embed Gavi lo pisó y a Rodri no le gustó nada. pic.twitter.com/i393UQm4xi — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

La buena noticia para el cuerpo técnico llegó por el lado de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes avanzan en la recuperación de sus respectivas molestias físicas. Ambos participaron junto al resto del plantel en los ejercicios de calentamiento y en los tradicionales rondos que formaron parte del inicio de la práctica. Sin embargo, cuando el entrenamiento aumentó su intensidad, los dos futbolistas realizaron tareas diferenciadas por decisión del cuerpo técnico, que busca evitar riesgos innecesarios antes del debut mundialista.

España viene de igualar en una discreta presentación frente a Irak y este lunes disputará su último amistoso preparatorio ante Perú en Puebla. La Furia Roja integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas a una competencia en la que aparece como uno de los candidatos a pelear por el título.