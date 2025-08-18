La decisión de Cuti Romero en Tottenham tras no ser vendido a Atlético de Madrid

Cristian Romero fue uno de los nombres más buscados en el último mercado de pases europeo. Atlético de Madrid, con Diego Simeone a la cabeza, insistió en su contratación, pero Tottenham no cedió en las negociaciones y retuvo a uno de sus máximos referentes. Y, tras la fallida transferencia, el zaguero campeón del mundo tomó una decisión que cambia su futuro inmediato.