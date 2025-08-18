La decisión de Cuti Romero en Tottenham tras no ser vendido a Atlético de Madrid
Luego de no concretarse su paso a España, el defensor de la Selección Argentina tomó una contundente resolución que sorprendió a todos: los detalles
Cristian Romero fue uno de los nombres más buscados en el último mercado de pases europeo. Atlético de Madrid, con Diego Simeone a la cabeza, insistió en su contratación, pero Tottenham no cedió en las negociaciones y retuvo a uno de sus máximos referentes. Y, tras la fallida transferencia, el zaguero campeón del mundo tomó una decisión que cambia su futuro inmediato.
Lo que parecía ser una salida inminente rumbo a LaLiga terminó en un compromiso más fuerte con los Spurs. Romero extendió su contrato con Tottenham hasta el 30 de junio de 2029, confirmando que seguirá ligado al club londinense durante varias temporadas. El acuerdo ya fue firmado y oficializado, lo que envía una señal contundente tanto para los hinchas como para el mercado.
Además, el defensor argentino fue designado capitán del equipo hace algunas semanas, un gesto que lo consolida como líder del proyecto futbolístico que encabeza Thomas Frank. Para el entrenador, el cordobés es una pieza clave no solo por su rendimiento, sino también por su ascendencia en el vestuario.
Romero llegó a Tottenham a mediados de 2021, inicialmente a préstamo desde Atalanta. Tras un primer año brillante, el club inglés pagó 52 millones de euros para quedarse con su pase. Desde entonces, se adueñó de la defensa y hoy es considerado uno de los mejores zagueros de la Premier League.
Hasta ahora disputó 126 partidos con los Spurs, en los que convirtió 8 goles, dio 3 asistencias, acumuló 33 amarillas y 4 expulsiones. En el plano colectivo, levantó su primer título con el club en mayo pasado: la UEFA Europa League 2024/25, tras la victoria 1-0 en la final contra Manchester United.
Mientras afianza su presente en Inglaterra, Romero también sigue firme en la Selección Argentina. Este lunes fue incluido en la pre-lista de Lionel Scaloni para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela (4/9) y Ecuador (9/9). Como es habitual, será uno de los pilares de la defensa albiceleste rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario