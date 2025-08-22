La decisión de la Justicia para Independiente vs. Platense tras el escándalo

violencia independiente

El fallo le otorga a las autoridades del club la facultad de organizar el partido bajo estas condiciones, con la opción de modificar la fecha o el horario si fuese necesario. La dirigencia de Independiente, por su parte, ya puso en marcha un recurso para que el juez reconsidere la medida y permita finalmente la presencia de los simpatizantes en el estadio, buscando así recuperar parte de la normalidad y del color que caracteriza a las jornadas de local del “Rojo”.