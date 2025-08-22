La decisión de la Justicia para Independiente vs. Platense tras el escándalo
El juez José Luis Arabito permitió el uso del Libertadores de América, aunque mantiene suspendida la presencia de hinchas.
El descontrol que se vivió en Avellaneda el miércoles por la noche, con incidentes graves que derivaron en la cancelación del partido de Independiente frente a la Universidad de Chile, mantuvo en vilo la agenda futbolera del “Rojo”.
A pesar de aquella jornada caótica, la dirigencia del club recibió este viernes una señal judicial que le permite mantener el encuentro ante Platense por el Torneo Clausura en el estadio Libertadores de América, aunque con una restricción importante: no podrá contar con la presencia de sus hinchas.
La decisión quedó en manos del juez José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías n.º 3, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía, que originalmente había solicitado la clausura y suspensión del estadio para cualquier evento con público. En su resolución, el magistrado dispuso de manera preventiva que el Libertadores de América se mantenga cerrado para la concurrencia de espectadores, dejando abierta la posibilidad de utilizar el recinto para jugar sin público, garantizando así que Independiente pueda cumplir con el calendario sin necesidad de trasladarse a otro escenario.
El fallo le otorga a las autoridades del club la facultad de organizar el partido bajo estas condiciones, con la opción de modificar la fecha o el horario si fuese necesario. La dirigencia de Independiente, por su parte, ya puso en marcha un recurso para que el juez reconsidere la medida y permita finalmente la presencia de los simpatizantes en el estadio, buscando así recuperar parte de la normalidad y del color que caracteriza a las jornadas de local del “Rojo”.
En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había señalado por la mañana que el estadio permanecía suspendido y que Independiente no iba a poder jugar en su cancha el próximo compromiso. Sin embargo, la fiscalía revisó su postura y solicitó la medida que finalmente fue aprobada por el juez Arabito, habilitando al club a disputar el partido ante Platense sin trasladarse a otra sede.
