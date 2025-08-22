Independiente suspendió las clases por presencia de barras de U de Chile: "Empezaron a llover las piedras"
En las redes sociales denunciaron ataque de hinchas chilenos a la institución, en el marco del caos ocurrido el miércoles en el estadio.
En un contexto de tensión creciente, el Club Atlético Independiente decidió suspender las actividades escolares en su sede como medida preventiva, debido a la presencia de barras de la Universidad de Chile en las calles de Avellaneda.
Según informaciones difundidas en redes sociales, grupos identificados con el club chileno estarían amedrentando a hinchas de Independiente en la vía pública.
Previo a que se denunciaran incidentes dentro del estadio o en el colegio del club, se activó un estricto protocolo de seguridad para evitar cualquier tipo de conflicto.
La institución reforzó la seguridad en todas sus instalaciones y ha solicitado la intervención policial para contener la situación y evitar que la tensión escale a hechos de violencia. La decisión de suspender las clases responde directamente a la necesidad de proteger a los estudiantes y al personal, priorizando su seguridad ante el riesgo de posibles confrontaciones en los alrededores del club.
En tanto, en redes sociales denunciaron ataques a piedrazos. “Estaban los chicos en el patio y empezaron a llover las piedras. Nos dijeron que vayamos a buscar a los chicos”, dice un hincha en un audio que se viralizó.
"Están todos los chilenos ahí, nadie entiende como la policía no hace nada", agregó el hombre.
NOTA EN DESARROLLO
