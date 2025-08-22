Partes médicos: cómo siguen de salud los hinchas chilenos internados tras los incidentes en Avellaneda

La situación de los heridos, en especial la de Alfaro, mantiene en vilo tanto a sus familiares como a las autoridades chilenas y argentinas, que siguen de cerca cada parte médico. El propio ministro Elizalde subrayó que los esfuerzos están puestos en garantizar la atención y acompañar a las familias en un contexto marcado por la violencia desatada en el estadio.

El parte médico confirma que, aunque algunos de los afectados ya recibieron el alta, el proceso de recuperación será largo y la prioridad es estabilizar a quienes aún requieren cuidados intensivos.