La Justicia quiere que Independiente juegue a puertas cerradas tras los últimos incidentes
La Fiscalía de Avellaneda solicitó que el Rojo no pueda recibir público en su estadio luego de los violentos hechos en la Copa Sudamericana.
Los graves disturbios ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 podrían tener consecuencias inmediatas para el club de Avellaneda.
Este viernes, la Fiscalía N° 4 de Avellaneda, que encabeza la investigación, pidió que el Rojo no pueda disputar encuentros con público en su cancha, al menos de manera preventiva, mientras se realizan pericias y se avanza en las causas judiciales.
El expediente quedó en manos del juez de Garantías N° 3, José Luis Arabito, quien deberá resolver si da lugar al pedido. En caso de aceptar la medida, Independiente tendrá dos alternativas: jugar frente a Platense este domingo en su estadio pero a puertas cerradas, o mudarse a otro escenario donde sí podría habilitarse la presencia de hinchas.
La solicitud fiscal incluye la clausura preventiva de la cancha para espectáculos con público, aunque permite la realización de partidos sin concurrencia. Según explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se encontraron pruebas contundentes en la tribuna tras los incidentes, lo que refuerza el reclamo de la Justicia.
La directiva de Independiente, por su parte, ya sospechaba de una sanción severa y decidió postergar el canje de bonos para los socios, inicialmente pautado para el jueves, moviéndolo al viernes por la tarde. La incertidumbre, sin embargo, continúa porque la decisión final depende del juez.
Los hechos ocurridos el miércoles por la noche dejaron un saldo de heridos de gravedad y una fuerte condena social hacia las barras bravas de ambos equipos. Con un clima enrarecido y la investigación en curso, todo indica que el Libertadores de América quedará inhabilitado para recibir público en lo inmediato.
