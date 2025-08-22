La Justicia quiere que Independiente juegue a puertas cerradas tras los últimos incidentes

El expediente quedó en manos del juez de Garantías N° 3, José Luis Arabito, quien deberá resolver si da lugar al pedido. En caso de aceptar la medida, Independiente tendrá dos alternativas: jugar frente a Platense este domingo en su estadio pero a puertas cerradas, o mudarse a otro escenario donde sí podría habilitarse la presencia de hinchas.