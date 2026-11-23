La decisión que analiza la Fórmula 1 y que podría obligar a Alpine a cambiar sus motores
La categoría evalúa limitar a dos equipos el suministro de motores de cada fabricante. ¿Qué podría pasar si la propuesta avanza?
La Fórmula 1 ya trabaja en posibles modificaciones para el reglamento de 2030 y una de ellas podría tener consecuencias importantes para Alpine, el equipo de Franco Colapinto. Según informó el medio especializado Motorsport, existe una iniciativa para limitar la cantidad de escuderías que pueden utilizar motores de un mismo fabricante.
La propuesta contempla que cada marca pueda suministrar unidades de potencia únicamente a dos equipos: el propio y uno cliente. De concretarse, Mercedes sería uno de los fabricantes más afectados, ya que actualmente abastece a cuatro estructuras.
Además de su propia escudería, la marca alemana suministra motores a Alpine, McLaren y Williams. Por lo tanto, dos de esos tres equipos clientes tendrían que encontrar una alternativa para continuar en la categoría. El escenario también involucra a Ferrari, que actualmente provee unidades a Haas y Cadillac, aunque se espera que esta última estructura desarrolle sus propios motores cuando entren en vigencia las nuevas regulaciones.
Sorpresa en la Fórmula 1: el cambio que podría dejar a Alpine sin motores Mercedes
El resto de los fabricantes tendría una situación más definida: Red Bull Powertrains trabaja junto a Ford para abastecer a Red Bull y Racing Bulls, Honda mantiene su alianza con Aston Martin y Audi desarrollará sus propias unidades.
En cuanto a los equipos clientes de Mercedes, Williams mantiene su vínculo desde 2014, mientras que McLaren recuperó esos motores en 2021, después de haberlos utilizado entre 1995 y 2014. Alpine, por su parte, se incorporó en 2026, tras abandonar el desarrollo propio de Renault.
La posible modificación representa un interrogante para el futuro de Colapinto. Si la iniciativa prospera, la escudería con sede en Enstone podría verse obligado a buscar un nuevo proveedor de motores para afrontar la temporada 2030.
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