Además de su propia escudería, la marca alemana suministra motores a Alpine, McLaren y Williams. Por lo tanto, dos de esos tres equipos clientes tendrían que encontrar una alternativa para continuar en la categoría. El escenario también involucra a Ferrari, que actualmente provee unidades a Haas y Cadillac, aunque se espera que esta última estructura desarrolle sus propios motores cuando entren en vigencia las nuevas regulaciones.