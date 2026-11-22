Detrás del argentino aparece Oliver Bearman, de Haas, con 23 unidades, por lo que Colapinto mantiene una diferencia de 12 puntos sobre el británico. Con este panorama, el piloto de Alpine todavía tiene posibilidades de escalar posiciones y acercarse al décimo puesto antes del cierre del calendario.

Cuándo vuelven a correr Franco Colapinto y la Fórmula 1

La temporada 2026 tendrá dos últimas presentaciones, la próxima será el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre, mientras que el campeonato bajará el telón en Abu Dhabi, entre el 4 y el 6 de diciembre.

Colapinto buscará aprovechar esas dos oportunidades para sumar puntos, mejorar su ubicación en la clasificación y cerrar el año con otro resultado destacado en la máxima categoría del automovilismo.

"Estamos como locos": Franco Colapinto, exultante en Las Vegas tras el título de Boca

Apenas llegó al paddock del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, Franco Colapinto dejó en claro que siguió bien de cerca la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 y celebró con entusiasmo el triunfo ante Atlético Mineiro.

Reconocido fanático del "Xeneize", el piloto argentino no ocultó su felicidad en la previa de la carrera en Estados Unidos y compartió su reacción ante las cámaras.

El cruce se dio ni bien ingresó al circuito callejero estadounidense, donde el periodista Juan Fossaroli lo recibió recordándole el resultado de la final disputada en Barranquilla con un directo "2-0, campeones", disparando una sonrisa inmediata en el corredor pilarense.

Qué dijo Franco Colapinto en Las Vegas sobre el campeonato de Boca

Lejos de esquivar el tema futbolístico en plena actividad de la máxima categoría del automovilismo mundial, Franco Colapinto confesó que vio el partido decisivo y celebró el arranque ideal de jornada antes de subirse al monoplaza.

"Estamos como locos. Arrancamos bien el día... bah, la noche. Sí, lo vi. Muy contento, buen arranque", sentenció el pilarense, exultante en su llegada al paddock.

Franco Colapinto, contento antes del #LasVegasGP por el título de Boca. pic.twitter.com/f824TiSiJl — minutouno (@minutounocom) November 22, 2026

De esta manera, el joven referente argentino de la Fórmula 1 se sumó a la ola de festejos azul y oro desde Norteamérica, demostrando una vez más su pasión por Boca en la antesala de una nueva presentación en el GP de Las Vegas.