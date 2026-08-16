Preocupación en Bayern Múnich: Jamal Musiala se desplomó en pleno partido
El futbolista alemán cayó durante un amistoso ante Leipzig, recibió atención médica y pudo retirarse por sus propios medios, aunque todavía no se conocen las causas.
Hay preocupación en Bayern Múnich por el estado de Jamal Musiala. El mediocampista alemán se desplomó repentinamente durante un amistoso frente a Leipzig y debió ser atendido por el cuerpo médico, en una escena que generó tensión entre sus compañeros y todos los presentes.
El episodio ocurrió poco antes del final del encuentro. El futbolista, de 23 años, cayó al césped sin que en principio quedara claro qué había provocado el desvanecimiento. Sus compañeros reaccionaron inmediatamente y solicitaron la asistencia de los médicos. Durante algunos instantes se vivieron momentos de incertidumbre alrededor de él. Sin embargo, una señal del personal médico llevó algo de tranquilidad: uno de los integrantes del equipo levantó el pulgar después de atender al jugador sobre el campo.
Poco después, Musiala consiguió ponerse de pie y abandonó el terreno de juego por sus propios medios, sin necesitar la ayuda de sus compañeros ni de los médicos. Según trascendió, el mediocampista también pudo bajar caminando las escaleras hacia el túnel de vestuarios, aunque todavía se lo veía aturdido tras lo ocurrido.
Preocupación en Bayern Múnich: Jamal Musiala se desplomó en pleno partido y no hay parte médico
Con el correr de las horas apareció una primera señal tranquilizadora desde el club. Un integrante de la junta directiva del Bayern encargado del área deportiva aseguró: “Lo principal es que está bien”. Sin embargo, esa declaración no estuvo acompañada por información concreta sobre las causas del episodio. Hasta el momento, Bayern Múnich no había difundido un parte médico oficial ni había confirmado si Musiala fue sometido a estudios para determinar qué provocó su caída.
Una de las circunstancias que rodearon el episodio fueron las condiciones climáticas. En Múnich se registraron temperaturas superiores a los 30 grados y el intenso calor estuvo presente durante el encuentro. Sin embargo, por el momento no existe ninguna confirmación oficial que vincule las altas temperaturas con el desvanecimiento del futbolista.
La situación mantiene en alerta al Bayern, que espera conocer más detalles sobre el estado de una de sus principales figuras. La prioridad, por ahora, es determinar qué ocurrió con Musiala y si el episodio tendrá alguna consecuencia sobre su preparación para la nueva temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario