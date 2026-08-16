Preocupación en Bayern Múnich: Jamal Musiala se desplomó en pleno partido

El episodio ocurrió poco antes del final del encuentro. El futbolista, de 23 años, cayó al césped sin que en principio quedara claro qué había provocado el desvanecimiento. Sus compañeros reaccionaron inmediatamente y solicitaron la asistencia de los médicos. Durante algunos instantes se vivieron momentos de incertidumbre alrededor de él. Sin embargo, una señal del personal médico llevó algo de tranquilidad: uno de los integrantes del equipo levantó el pulgar después de atender al jugador sobre el campo.