Qué es la disfunción neurológica que padece Jamal Musiala
Tras dos episodios de descompensación en pocos días, Jamal Musiala explicó el cuadro que atraviesa y aclaró que está bajo control médico.
Alarma total y conmoción en el fútbol internacional. La joya del Bayern Múnich y de la selección alemana, Jamal Musiala, encendió todas las alertas este martes al sufrir un nuevo desmayo en pleno campo de juego. Lo impactante es que se trató del segundo episodio de la misma índole en tan solo cuatro días, una situación que generó enorme angustia y obligó al propio futbolista de 23 años a romper el silencio para llevar tranquilidad y explicar la extraña condición médica que padece.
El primer síntoma de preocupación ocurrió el pasado sábado durante un choque amistoso ante el RB Leipzig.
Tras ingresar en el complemento y marcar un gol, Musiala quedó inmóvil en el césped por unos segundos y debió retirarse sustituido. En un principio, desde la dirigencia bávara intentaron minimizar el cuadro atribuyéndolo a la deshidratación y a las altas temperaturas. Sin embargo, este martes la escena volvió a repetirse de manera calcada a los seis minutos de su ingreso frente al Heidenheim, obligando a compañeros y rivales a rodearlo rápidamente para protegerlo mientras recibía asistencia médica.
Ante la bola de nieve de especulaciones y la falta de certezas oficiales, el atacante formado en Stuttgart decidió utilizar sus redes sociales para dar la cara y ponerle nombre a su afección. "Afronto esto con la aprobación de especialistas. Tengo una disfunción neurológica que puede provocar estos episodios que parecen alarmantes, pero que hoy forman parte de mi día a día", reveló la figura en un sentido descargo publicado en Instagram.
Qué es la disfunción neurológica que padece Jamal Musiala
La disfunción neurológica es una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso que afecta la transmisión de impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo. En el caso del deportista de alto rendimiento, esta condición puede manifestarse a través de desconexiones temporales, pérdida repentina de conocimiento, debilidad muscular instantánea o episodios de desmayo (síncopes) ante situaciones de exigencia física o estrés metabólico.
A pesar de lo alarmante de la situación, el integrante del seleccionado teutón aclaró que la patología está bajo estricto control médico y que no implica un peligro mayor para su vida. "Tras una estrecha consulta y constante comunicación con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la aprobación de los neurólogos, seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir disfrutando de mi pasión", explicó el atacante.
Con el respaldo de los profesionales de la salud y del gigante bávaro, Musiala asumió la responsabilidad de continuar en la alta competencia. Con el inicio de la temporada oficial a la vuelta de la esquina, el cuerpo médico del club germano mantendrá un seguimiento intensivo sobre el talentoso delantero para garantizar que pueda seguir compitiendo al máximo nivel sin poner en riesgo su integridad física.
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