Qué es la disfunción neurológica que padece Jamal Musiala

A pesar de lo alarmante de la situación, el integrante del seleccionado teutón aclaró que la patología está bajo estricto control médico y que no implica un peligro mayor para su vida. "Tras una estrecha consulta y constante comunicación con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la aprobación de los neurólogos, seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir disfrutando de mi pasión", explicó el atacante.

Con el respaldo de los profesionales de la salud y del gigante bávaro, Musiala asumió la responsabilidad de continuar en la alta competencia. Con el inicio de la temporada oficial a la vuelta de la esquina, el cuerpo médico del club germano mantendrá un seguimiento intensivo sobre el talentoso delantero para garantizar que pueda seguir compitiendo al máximo nivel sin poner en riesgo su integridad física.