La decisión que tomó Manuel Neuer luego de la eliminación de Alemania en el Mundial 2026

Además, explicó los motivos que lo llevaron a regresar para disputar un último Mundial: "Había decidido jugar para Alemania una vez más. Primero porque siempre me llenó de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años, y con la experiencia de cuatro torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto dentro como fuera del campo. A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo", sostuvo.