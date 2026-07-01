La decisión que tomó Manuel Neuer luego de la eliminación de Alemania en el Mundial 2026
El histórico arquero alemán confirmó el final de su ciclo con la Mannschaft luego de la caída por penales frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026.
La histórica eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 marcó también el cierre de una era. Manuel Neuer confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección alemana y se despidió con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.
"Este final me duele mucho", escribió el arquero, campeón del mundo en Brasil 2014 y uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Mannschaft. Neuer, de 40 años, ya había anunciado su retiro internacional tras la Eurocopa 2024. Sin embargo, su gran nivel en el Bayern Múnich, donde conquistó la Bundesliga y alcanzó las semifinales de la Champions League, llevó a Julian Nagelsmann a convencerlo para disputar una última Copa del Mundo.
En su despedida, el experimentado arquero lamentó el temprano adiós de Alemania en el Mundial y reconoció que el equipo estuvo lejos de las expectativas: "La salida temprana de la Copa del Mundo es extremadamente decepcionante. Claramente hemos quedado por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final duele mucho", expresó.
Además, explicó los motivos que lo llevaron a regresar para disputar un último Mundial: "Había decidido jugar para Alemania una vez más. Primero porque siempre me llenó de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años, y con la experiencia de cuatro torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto dentro como fuera del campo. A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo", sostuvo.
Por último, Neuer aseguró que la decepción por la eliminación es enorme, aunque eligió cerrar su ciclo con un mensaje de agradecimiento: "Mi decepción es indescriptible, pero también siento una enorme gratitud. Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años y en este torneo", concluyó.
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