Vergüenza en el Mundial 2026: hubo agresiones de hinchas mexicanos a periodistas de Ecuador

Los periodistas ecuatorianos fueron AGREDIDOS POR LOS HINCHAS MEXICANOS.



Le tiraban cerveza desde arriba y les PEGARON CON UN VASO EN LA CARA en el vivo. pic.twitter.com/rLVmGzTNq0 https://t.co/txvvwPFobd — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

Los episodios de violencia no se limitaron a la zona de prensa. En la previa del encuentro, una simpatizante mexicana arrojó un vaso de cerveza contra un hincha ecuatoriano, en una escena que fue registrada por otros asistentes y generó indignación entre los seguidores de la Tri. El simpatizante afectado reclamó que se difundiera lo ocurrido y cuestionó la actitud de quienes participaron del hecho y luego intentaron ocultarse entre la multitud.