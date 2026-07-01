Vergüenza en el Mundial 2026: hubo agresiones de hinchas mexicanos a periodistas de Ecuador
Tras la clasificación de México a los octavos de final, periodistas ecuatorianos fueron agredidos en el Estadio Azteca y también se registraron incidentes con simpatizantes de la Tri.
La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó empañada por una serie de incidentes protagonizados por hinchas locales. Periodistas ecuatorianos denunciaron agresiones durante una transmisión en vivo y también hubo episodios de violencia contra simpatizantes de la Tri dentro y fuera del Estadio Azteca.
El triunfo sobre Ecuador dejó un clima de tensión en el Estadio Azteca que fue mucho más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego. Durante una transmisión en vivo del canal Teleamazonas, periodistas ecuatorianos denunciaron haber sido agredidos por hinchas mexicanos ubicados en una de las gradas. Mientras realizaban la cobertura, recibieron el lanzamiento de cerveza y uno de los cronistas incluso fue alcanzado por un vaso.
En medio de la transmisión, los periodistas explicaron que solicitaron la intervención de efectivos policiales presentes en el estadio, aunque, según relataron, no obtuvieron respuesta y los responsables de las agresiones no fueron identificados.
Los episodios de violencia no se limitaron a la zona de prensa. En la previa del encuentro, una simpatizante mexicana arrojó un vaso de cerveza contra un hincha ecuatoriano, en una escena que fue registrada por otros asistentes y generó indignación entre los seguidores de la Tri. El simpatizante afectado reclamó que se difundiera lo ocurrido y cuestionó la actitud de quienes participaron del hecho y luego intentaron ocultarse entre la multitud.
Como si fuera poco, en las inmediaciones del Estadio Azteca también se registró otro episodio que se viralizó en redes sociales: un grupo de hinchas mexicanos intentó levantar en andas a un periodista coreano, quien reaccionó con evidente molestia y desaprobó la situación.
Los incidentes se produjeron apenas horas después del "ruido" organizado por aficionados mexicanos en las inmediaciones del hotel de concentración de Ecuador durante la noche previa al partido, un episodio que había motivado un reclamo formal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ante la FIFA.
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