El drama de Enzo Pérez: denuncian que su representante lo estafó durante años
El mediocampista de River habría sufrido una estafa económica por parte de su histórico representante, Juan Pablo Rossi, con quien mantuvo una relación laboral de casi toda su carrera.
El mediocampista Enzo Pérez habría sido víctima de una estafa económica por parte de su representante de toda la vida, Juan Pablo Rossi, con quien mantuvo una relación laboral durante casi toda su carrera. Según trascendió en las últimas horas, el futbolista decidió poner fin al vínculo tras descubrir manejos irregulares en sus finanzas personales y profesionales.
Rossi, que actualmente se encuentra internado por problemas personales, fue quien acompañó a Pérez desde sus comienzos en Estudiantes de La Plata, incluyendo su paso por Benfica, Valencia y River. La relación entre ambos, forjada durante más de una década, se habría deteriorado de manera definitiva en los últimos meses.
Un conflicto que también involucra a la Gata Fernández
El mismo representante estuvo vinculado a otra polémica similar con Gastón “la Gata” Fernández, quien fue su cliente durante 20 años. Tras su retiro en 2020, el exdelantero decidió incursionar en el rubro de la representación de jugadores y formó una sociedad con Rossi, con quien compartió la representación de varios futbolistas, entre ellos el propio Enzo Pérez.
Sin embargo, Fernández rompió la sociedad tras detectar irregularidades económicas, lo que generó un fuerte conflicto con Rossi y tensó su relación con Enzo Pérez, que en ese entonces seguía ligado al agente. “La Gata” se alejó del proyecto y se mantuvo distante de la situación, mientras el mediocampista decidió continuar bajo la representación de Rossi, hasta que los hechos recientes lo llevaron a cortar el vínculo.
El recuerdo de la pelea de Gastón Fernández con Enzo Pérez
En lo deportivo, Enzo Pérez atraviesa el tramo final de su carrera y todo indica que su despedida de River está cerca. A sus 38 años, el mendocino analiza distintas opciones para el cierre de su trayectoria profesional, aunque el golpe personal que significó esta estafa podría acelerar su decisión de alejarse de la actividad.
