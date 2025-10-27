El drama de Enzo Pérez: denuncian que su representante lo estafó durante años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamianAvillagra/status/1982837383784448269&partner=&hide_thread=false Enzo Pérez sufrió una estafa económica de parte de su representante de casi toda su carrera Juan Pablo Rossi. La relación laboral llegaría a su fin en la última etapa de Enzo como jugador. El representante se encuentra internado por problemas personales. pic.twitter.com/LDYZeKsY9J — Damian Augusto Villagra (@DamianAvillagra) October 27, 2025

Un conflicto que también involucra a la Gata Fernández

El mismo representante estuvo vinculado a otra polémica similar con Gastón “la Gata” Fernández, quien fue su cliente durante 20 años. Tras su retiro en 2020, el exdelantero decidió incursionar en el rubro de la representación de jugadores y formó una sociedad con Rossi, con quien compartió la representación de varios futbolistas, entre ellos el propio Enzo Pérez.