Leonardo Astrada fue contundente con Marcelo Gallardo tras la eliminación de River: "Es el mayor responsable"

Pese a sus cuestionamientos, Astrada reconoció la trayectoria de Gallardo, aunque subrayó que los resultados son los que sostienen su continuidad: “Dependés de resultados. No hubo ningún cambio. Tiene la espalda que cualquier otro no, por eso sigue”.

Con estas declaraciones, el histórico mediocampista se sumó al debate sobre el presente de River, que atraviesa uno de los momentos más difíciles del ciclo Gallardo, marcado por las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y un nivel futbolístico que preocupa a los hinchas.