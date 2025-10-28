Leonardo Astrada fue contundente con Marcelo Gallardo tras la eliminación de River: "Es el mayor responsable"
El exjugador y DT del Millonario criticó duramente el presente del equipo y apuntó directamente contra el Muñeco.
Luego de la eliminación de River en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, se multiplicaron las voces críticas hacia el plantel y el cuerpo técnico. Entre ellas, la de Leonardo Astrada, una de las glorias del club, resonó con fuerza por su tono y claridad.
“El problema que tiene Gallardo es que, futbolísticamente, los jugadores no le están respondiendo”, aseguró en ESPN. Y agregó: “No es que no le responden hoy, no le responden desde principio de año. Es el mayor responsable”.
El “Negro”, que conoce de cerca al actual DT —lo dirigió en 2009 y 2010 y compartió plantel con él en los 90—, analizó el momento de River con dureza. “Este River no me da confianza. Quisiera que funcione perfectamente y que gane por dos goles, pero hace rato que no tiene funcionamiento”, lanzó.
Astrada también se refirió al alto número de lesiones y a la constante rotación de jugadores que viene implementando Gallardo. “Esto pasa porque vos tenés una discontinuidad en cuanto a las lesiones. Si te fijás el equipo que pone en cancha, hay que ver el tiempo que estuvieron parados: nunca van a llegar al 100% y en sus condiciones para rendir”, explicó.
Sobre las causas del problema físico, el exentrenador dejó entrever dudas sobre el trabajo interno del club: “Hay que ver puertas adentro qué hacés para que los jugadores se lesionen: o es responsabilidad del trabajo que se hace o es porque los jugadores no se cuidan”.
Pese a sus cuestionamientos, Astrada reconoció la trayectoria de Gallardo, aunque subrayó que los resultados son los que sostienen su continuidad: “Dependés de resultados. No hubo ningún cambio. Tiene la espalda que cualquier otro no, por eso sigue”.
Con estas declaraciones, el histórico mediocampista se sumó al debate sobre el presente de River, que atraviesa uno de los momentos más difíciles del ciclo Gallardo, marcado por las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y un nivel futbolístico que preocupa a los hinchas.
