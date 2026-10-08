La despedida de Carlos Tevez podría tener un hecho inédito: ¿Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?

La fecha que permitiría reunirlos

Uno de los puntos que favorece la organización del encuentro es la fecha que se maneja para la despedida. A falta de confirmación oficial, el partido de Tevez tendría lugar el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando. Ese día permitiría que ambos futbolistas tengan margen para participar una vez finalizadas sus respectivas temporadas de clubes.

En el caso de Messi, la final de la MLS está prevista para el 18 de diciembre, mientras que la temporada de la Saudi Pro League finalizaría el 14 de diciembre. Por ese motivo, el 20 de diciembre aparece como una fecha posible para reunir a las dos máximas figuras del fútbol de las últimas décadas.

Una lista repleta de estrellas

La intención de Tevez no se limitaría a Messi y Cristiano. El Apache también tiene en mente convocar a varios de los futbolistas con los que compartió vestuario a lo largo de su carrera. Entre los nombres que podrían estar presentes aparecen Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney.

También figuran varios compañeros de Tevez durante su recorrido por la Selección Argentina y el fútbol internacional, como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Ángel Di María, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.

La presencia de semejante cantidad de figuras convertiría a la despedida en mucho más que un homenaje personal. Sería un reencuentro entre distintas generaciones de futbolistas que compartieron vestuario con Tevez durante su extensa carrera.