La despedida de Carlos Tevez podría tener un hecho inédito: ¿Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?
El Apache prepara un partido especial en La Bombonera y tiene un sueño que podría convertir su despedida en un acontecimiento único: que los astros jueguen juntos por primera vez.
La despedida de Carlos Tevez comienza a tomar forma y, si se concreta una de las ideas que tiene en mente el exdelantero de Boca, el partido podría convertirse en uno de los eventos futbolísticos más llamativos de los últimos años. El Apache quiere cerrar su carrera con una celebración a la altura de su trayectoria y existe una posibilidad que genera enorme expectativa: reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dentro del mismo equipo.
El encuentro se realizaría en La Bombonera y ya tendría el visto bueno de Juan Román Riquelme. Si bien todavía no existe una confirmación oficial sobre todos los detalles, la intención de Tevez es organizar un partido de despedida con figuras que fueron importantes durante las distintas etapas de su carrera.
Entre todos los nombres que aparecen en la lista de invitados, hay dos que sobresalen por encima del resto. Messi y Cristiano podrían compartir cancha y camiseta en un mismo equipo, algo que jamás ocurrió durante sus respectivas carreras.
Messi y Cristiano, juntos gracias a Tevez
Con Messi compartió varios años en la Selección Argentina y fueron compañeros en diferentes competencias internacionales. Con Cristiano Ronaldo, en cambio, coincidió durante su etapa en Manchester United. Tevez llegó al conjunto inglés en 2007 y permaneció allí hasta 2009, período en el que compartió plantel con el delantero portugués. Aquella dupla consiguió títulos importantes y dejó una huella en la historia reciente del club.
Ahora, casi dos décadas después de aquella experiencia, Tevez podría conseguir algo que parecía imposible: volver a reunir a Cristiano con un argentino que también marcó una época en el fútbol mundial, pero esta vez del mismo lado y en un escenario completamente diferente. La idea todavía necesita confirmaciones para transformarse en realidad, aunque tanto Messi como Cristiano aparecen entre los invitados para la despedida.
La fecha que permitiría reunirlos
Uno de los puntos que favorece la organización del encuentro es la fecha que se maneja para la despedida. A falta de confirmación oficial, el partido de Tevez tendría lugar el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando. Ese día permitiría que ambos futbolistas tengan margen para participar una vez finalizadas sus respectivas temporadas de clubes.
En el caso de Messi, la final de la MLS está prevista para el 18 de diciembre, mientras que la temporada de la Saudi Pro League finalizaría el 14 de diciembre. Por ese motivo, el 20 de diciembre aparece como una fecha posible para reunir a las dos máximas figuras del fútbol de las últimas décadas.
Una lista repleta de estrellas
La intención de Tevez no se limitaría a Messi y Cristiano. El Apache también tiene en mente convocar a varios de los futbolistas con los que compartió vestuario a lo largo de su carrera. Entre los nombres que podrían estar presentes aparecen Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney.
También figuran varios compañeros de Tevez durante su recorrido por la Selección Argentina y el fútbol internacional, como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Ángel Di María, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.
La presencia de semejante cantidad de figuras convertiría a la despedida en mucho más que un homenaje personal. Sería un reencuentro entre distintas generaciones de futbolistas que compartieron vestuario con Tevez durante su extensa carrera.
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