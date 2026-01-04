La diferencia con San Lorenzo que aleja a Alexis Cuello de Boca

image

Impasse por Marino Hinestroza y en Boca siguen atentos la situación

En paralelo, la negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza atraviesa un impasse. Desde el club colombiano no aceptaron las condiciones propuestas por Boca, mientras que el Xeneize no está dispuesto a realizar un esfuerzo económico mayor. Todo se definirá en las próximas horas teniendo en cuenta que falta poco para el comienzo del torneo en el fútbol argentino.