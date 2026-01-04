La diferencia con San Lorenzo que aleja a Alexis Cuello de Boca
El Xeneize ofreció cerca de 3 millones de dólares por el futbolista, pero el Cuervo exige ese monto libre de impuestos, mientras sigue trabado el pase de Marino Hinestroza.
La pretemporada de Boca comenzó sin caras nuevas, aunque la dirigencia mantiene activos varios frentes de negociación en el mercado de pases. Uno de los principales es el que involucra a San Lorenzo por el delantero Alexis Cuello, mientras que también se enfriaron las charlas por Marino Hinestroza.
El Xeneize presentó una oferta cercana a los 3 millones de dólares por el pase de Cuello. Sin embargo, pese a que las conversaciones continúan, en Boedo se plantaron en una cifra que aún no fue aceptada por el club de la Ribera.
La postura de San Lorenzo por Alexis Cuello
Según trascendió, San Lorenzo pretende 3 millones de dólares libres de impuestos por el atacante. De concretarse bajo esas condiciones, el monto bruto de la operación se elevaría a casi 4 millones de dólares.
Por el momento, Boca no llegó a ese número, aunque la distancia entre las partes no parece insalvable. Los contactos se mantienen y los próximos días serán determinantes para definir si el delantero se suma al plantel que conduce Claudio Úbeda.
Impasse por Marino Hinestroza y en Boca siguen atentos la situación
En paralelo, la negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza atraviesa un impasse. Desde el club colombiano no aceptaron las condiciones propuestas por Boca, mientras que el Xeneize no está dispuesto a realizar un esfuerzo económico mayor. Todo se definirá en las próximas horas teniendo en cuenta que falta poco para el comienzo del torneo en el fútbol argentino.
Aunque el extremo manifestó su intención de salir y su deseo de jugar en Boca, la situación quedó en stand-by. Hubo versiones que lo vincularon con equipos brasileños, como Fluminense, aunque esas posibilidades fueron descartadas. Incluso, Hinestroza se despidió del club en redes sociales, por lo que ahora la definición depende de cuál de las partes decida ceder en la negociación.
