La dio vuelta: la impresionante racha goleadora de Gabriel Ávalos en Independiente

Con el correr de las fechas, su protagonismo fue creciendo. En la quinta y sexta jornada dejó dos goles de gran factura: primero conectó un potente cabezazo en el triunfo por 2-1 frente a Lanús y luego convirtió una espectacular tijera en el encuentro frente a Independiente Rivadavia.

Su aporte también fue decisivo en el triunfo agónico contra Central Córdoba, donde volvió a aparecer en un momento clave para darle los tres puntos al equipo. Ese nivel despertó incluso el interés de clubes del exterior, entre ellos Fluminense.

gabriel avalos

Ante esa posibilidad, el propio entrenador del Rojo se refirió a su valor dentro del plantel y a la intención de retenerlo: "Hoy Gabriel (Ávalos) vale el doble. Ojalá que lo tengamos. Si hay una oferta, el club puede hacer un esfuerzo para tenerlo mejor”.

El delantero también fue protagonista en el espectacular empate 4-4 frente a Unión. En ese encuentro tuvo tres intervenciones decisivas en la remontada del equipo: primero asistió a Ignacio Pusetto para el 1-3 parcial, luego convirtió un penal que redujo la diferencia y finalmente anotó el tercer gol con un anticipo de cabeza tras un centro preciso de Ignacio Malcorra.

Gracias a ese rendimiento, Ávalos alcanzó los seis goles en el torneo y comparte la cima de la tabla de goleadores con David Romero, delantero de Tigre. Además, también lidera la clasificación de asistencias con tres pases de gol.