La dio vuelta: la impresionante racha goleadora de Gabriel Ávalos en Independiente
El delantero paraguayo se transformó en la gran referencia ofensiva del equipo de Gustavo Quinteros y vive su momento más destacado desde su llegada al club.
Gabriel Ávalos atraviesa un presente brillante en Independiente y se consolidó como una de las grandes figuras del Torneo Apertura 2026. El delantero paraguayo se convirtió en el principal motor ofensivo del equipo dirigido por Gustavo Quinteros, con un rendimiento que lo ubica en la cima de las estadísticas más importantes del campeonato.
Desde su llegada al club a comienzos de 2024, el atacante necesitó un tiempo para adaptarse al funcionamiento del equipo y al entorno del fútbol argentino. Durante sus primeros meses con la camiseta del Rojo fue objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores de la hinchada, que esperaban un impacto inmediato en su rendimiento.
Sin embargo, la llegada de Quinteros al banco del Rojo marcó un punto de inflexión en su carrera dentro del club. El entrenador logró potenciar sus cualidades y devolverle la confianza necesaria para que volviera a mostrar su mejor versión como delantero de área. Hoy, Ávalos se transformó en la principal referencia ofensiva del equipo.
Su aporte no se limita únicamente a los goles, ya que también participa activamente en la generación de juego y en la construcción de las jugadas ofensivas del conjunto de Avellaneda. El propio DT destacó recientemente la influencia del delantero dentro del esquema del equipo. “El equipo llega, a veces por abajo, otras por arriba. Le genera situaciones a él, que las está aprovechando muy bien y está muy motivado”, explicó el entrenador en una conferencia de prensa.
La racha goleadora de Gabriel Ávalos en Independiente
El gran momento del atacante comenzó a tomar forma desde las primeras fechas del campeonato. En la segunda jornada del Apertura anotó una destacada volea que permitió rescatar un empate 1-1 frente a Newell’s. En el partido anterior, ante Estudiantes, ya había mostrado su capacidad para influir en el juego al asistir a Luciano Cabral con un preciso cabezazo.
Con el correr de las fechas, su protagonismo fue creciendo. En la quinta y sexta jornada dejó dos goles de gran factura: primero conectó un potente cabezazo en el triunfo por 2-1 frente a Lanús y luego convirtió una espectacular tijera en el encuentro frente a Independiente Rivadavia.
Su aporte también fue decisivo en el triunfo agónico contra Central Córdoba, donde volvió a aparecer en un momento clave para darle los tres puntos al equipo. Ese nivel despertó incluso el interés de clubes del exterior, entre ellos Fluminense.
Ante esa posibilidad, el propio entrenador del Rojo se refirió a su valor dentro del plantel y a la intención de retenerlo: "Hoy Gabriel (Ávalos) vale el doble. Ojalá que lo tengamos. Si hay una oferta, el club puede hacer un esfuerzo para tenerlo mejor”.
El delantero también fue protagonista en el espectacular empate 4-4 frente a Unión. En ese encuentro tuvo tres intervenciones decisivas en la remontada del equipo: primero asistió a Ignacio Pusetto para el 1-3 parcial, luego convirtió un penal que redujo la diferencia y finalmente anotó el tercer gol con un anticipo de cabeza tras un centro preciso de Ignacio Malcorra.
Gracias a ese rendimiento, Ávalos alcanzó los seis goles en el torneo y comparte la cima de la tabla de goleadores con David Romero, delantero de Tigre. Además, también lidera la clasificación de asistencias con tres pases de gol.
