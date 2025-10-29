River y el dilema de Marcelo Gallardo: tres titulares al borde de la suspensión antes del Superclásico
Suman cuatro amarillas y están a una del límite. El director técnico debe decidir si los arriesga ante Gimnasia o los guarda para el duelo con Boca.
En el horizonte de River solo aparece una palabra: Superclásico. El partido ante Boca en La Bombonera podría definir buena parte de su futuro inmediato, incluyendo la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Pero antes de llegar al cruce más esperado del fútbol argentino, Marcelo Gallardo enfrenta un dilema táctico y estratégico: tres de sus titulares más importantes están al borde de la suspensión.
Los nombres son de peso. Marcos Acuña, uno de los líderes defensivos; Lautaro Rivero, pilar en el mediocampo; y Lucas Martínez Quarta, el referente del fondo, acumulan cuatro amarillas. Si alguno de ellos es amonestado ante Gimnasia este fin de semana, no podrá estar presente el 9 de noviembre en La Bombonera. El riesgo es alto, pero también lo es la necesidad de ganar: River no puede seguir cediendo terreno en la tabla anual.
Gallardo debe decidir si apuesta por cuidar a los tres o si, por el contrario, los pone de entrada en el Monumental. El DT sabe que un traspié ante Gimnasia podría complicar la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y agrandar las dudas sobre el rendimiento del equipo, que viene golpeado tras su eliminación en la Copa Argentina.
Entre las alternativas, Paulo Díaz y Milton Casco aparecen como posibles reemplazantes, aunque el entrenador podría rotar parcialmente, dándole minutos a jóvenes como Cristian Jaime, quien dejó buenas sensaciones en sus últimas apariciones.
El Superclásico no es un partido más: para River, significa defender su prestigio y reencaminar un semestre irregular. Por eso, la decisión que tome Gallardo esta semana puede marcar el rumbo emocional y futbolístico del grupo. Si arriesga y pierde a alguno de sus referentes, podría llegar debilitado al duelo con Boca. Si los guarda y no gana, el clima se volverá aún más tenso.
El Muñeco, fiel a su estilo, seguramente esperará hasta último momento para resolver el rompecabezas. Mientras tanto, los hinchas hacen cuentas y ruegan por una cosa: que las amarillas no se transformen en el obstáculo más inoportuno del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario