River y el dilema de Marcelo Gallardo: tres titulares al borde de la suspensión antes del Superclásico

Los nombres son de peso. Marcos Acuña, uno de los líderes defensivos; Lautaro Rivero, pilar en el mediocampo; y Lucas Martínez Quarta, el referente del fondo, acumulan cuatro amarillas. Si alguno de ellos es amonestado ante Gimnasia este fin de semana, no podrá estar presente el 9 de noviembre en La Bombonera. El riesgo es alto, pero también lo es la necesidad de ganar: River no puede seguir cediendo terreno en la tabla anual.