El Vasco Arruabarrena hizo una fuerte autocrítica tras la goleada de Boca: "Soy el culpable"
El entrenador del Xeneize asumió toda la responsabilidad por la caída frente a Deportivo Riestra y reconoció que el equipo nunca encontró respuestas.
La dura derrota de Boca por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza dejó múltiples interrogantes en el comienzo del Torneo Clausura 2026. Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena compareció ante los medios y realizó una de las autocríticas más contundentes desde que inició su segundo ciclo al frente del conjunto de la Ribera.
El entrenador no ocultó su preocupación por el rendimiento colectivo y admitió que su equipo nunca logró encontrar la forma de lastimar al rival, pese a haber manejado la posesión durante varios pasajes del encuentro. Incluso consideró que, aunque el partido hubiera tenido mucho más tiempo de juego, el desenlace difícilmente habría cambiado.
“Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca”, afirmó el director técnico al analizar el desarrollo del compromiso. Sin rodeos, señaló cuál fue el aspecto que más lo inquietó durante la actuación de Boca. “No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa”, expresó con evidente fastidio por la imagen que dejó el equipo en el debut.
El Vasco Arruabarrena fue autocrítico sobre el papel de Boca en el Laza
A pesar de las críticas al funcionamiento colectivo, el entrenador evitó responsabilizar públicamente a sus jugadores y decidió asumir toda la carga por el resultado. “Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos”, manifestó.
La derrota llegó apenas en el tercer partido del Vascco desde su regreso al banco xeneize. En sus dos presentaciones anteriores había conseguido victorias frente a Sarmiento y O'Higgins, precisamente el rival al que volverá a enfrentar esta semana por la Copa Sudamericana, un compromiso que ahora adquiere una relevancia todavía mayor luego del traspié en el campeonato local.
Pensando en ese desafío internacional, el entrenador remarcó la importancia de que el plantel reaccione rápidamente desde lo anímico. “Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo”, sostuvo.
Arruabarrena también analizó el desarrollo futbolístico del partido y reconoció que la tenencia de la pelota resultó insuficiente porque no se tradujo en situaciones claras de gol. “Obviamente hay cosas para mejorar, si bien tuvimos el control a mí me gusta tener la pelota para hacer daño, sino, no sirve. Entiendo que los tres palos del primer tiempo puedan perjudicar la moral y la confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más”, explicó.
Durante la conferencia también fue consultado por la ausencia de un centrodelantero de referencia, una situación que el club intenta solucionar en el mercado de pases debido a la lesión de Adam Bareiro. Sin embargo, el entrenador descartó que ese aspecto explique por sí solo una derrota tan amplia. “Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero”, aclaró.
Para cerrar su análisis, el DT insistió en que la única salida pasa por el trabajo y la recuperación colectiva. “Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estar juntos corrigiendo cosas. Después sabemos que estamos en Boca y las oportunidades hay que aprovecharlas”, concluyó.
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