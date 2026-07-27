El Vasco Arruabarrena hizo una fuerte autocrítica tras la goleada de Boca: "Soy el culpable"

Pensando en ese desafío internacional, el entrenador remarcó la importancia de que el plantel reaccione rápidamente desde lo anímico. “Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo”, sostuvo.

Arruabarrena también analizó el desarrollo futbolístico del partido y reconoció que la tenencia de la pelota resultó insuficiente porque no se tradujo en situaciones claras de gol. “Obviamente hay cosas para mejorar, si bien tuvimos el control a mí me gusta tener la pelota para hacer daño, sino, no sirve. Entiendo que los tres palos del primer tiempo puedan perjudicar la moral y la confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más”, explicó.

Durante la conferencia también fue consultado por la ausencia de un centrodelantero de referencia, una situación que el club intenta solucionar en el mercado de pases debido a la lesión de Adam Bareiro. Sin embargo, el entrenador descartó que ese aspecto explique por sí solo una derrota tan amplia. “Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero”, aclaró.

Para cerrar su análisis, el DT insistió en que la única salida pasa por el trabajo y la recuperación colectiva. “Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estar juntos corrigiendo cosas. Después sabemos que estamos en Boca y las oportunidades hay que aprovecharlas”, concluyó.