Quién es José Alberto Castelau, arquero del Real Madrid y único sparring de la Selección Argentina

El nuevo “europibe” que se ganó un lugar en la Selección Argentina

Castelau es parte de la nueva camada de juveniles con raíces argentinas que la AFA logró captar en Europa, como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz o Luka Romero. Junto a Alain Gómez (Valencia) y Can Armando Güner (Alemania), integró la última lista de Placente.

Durante la actual concentración con la Mayor, el arquero vivió su bautismo de bienvenida: un video viral mostró cómo bailaba sobre una silla mientras sus compañeros lo alentaban al ritmo de los aplausos, con Nicolás Otamendi como uno de los más entusiastas.

José Alberto Castelau tiene 16 años y ataja en las inferiores del Real Madrid. Estos días fue llamado por Scaloni para entrenar con la Selección Argentina.



Este fue su BAILE DE BIENVENIDA hoy. pic.twitter.com/eQYRNkp2au — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 8, 2025