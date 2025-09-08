Quién es José Alberto Castelau, arquero del Real Madrid y único sparring de la Selección Argentina
El arquero juvenil del Merengue, con doble nacionalidad, eligió jugar para la Albiceleste y hoy entrena con la Mayor como único sparring: todos los detalles.
José Alberto Castelau, arquero de Real Madrid nacido en 2009 en Getafe, fue detectado por el scouting de la AFA y se convirtió en el único sparring de la Selección Argentina en esta convocatoria. Con paso por las juveniles, ya debutó en torneos internacionales y ahora comparte entrenamientos con Dibu Martínez y compañía.
Castelau nació en Getafe el 13 de enero de 2009. Hijo de padre argentino, ya fue convocado por Diego Placente para disputar el Sudamericano Sub-15 en Bolivia y la Sub-17 que conquistó el Torneo de L’Alcudia, donde fue titular en la final. Actualmente, entrena con Emiliano “Dibu” Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli, de quienes absorbe experiencia en cada práctica.
De Getafe al Real Madrid y el dilema de la doble nacionalidad
El joven arquero llegó a la cantera del Real Madrid en 2017, con apenas ocho años. Tras destacarse en varios partidos y asumir la capitanía de su equipo, fue convocado por la Selección Sub-15 de España, con la que disputó dos amistosos ante Italia.
En enero de 2024, su club no lo cedió para el Sudamericano Sub-17 de Colombia, lo que obligó a la AFA a reemplazarlo por Agustín Martínez, de Talleres. Sin embargo, poco tiempo después, volvió a ser clave en la conquista del Torneo de L’Alcudia, donde Argentina se consagró tras vencer 2-0 a Valencia.
El nuevo “europibe” que se ganó un lugar en la Selección Argentina
Castelau es parte de la nueva camada de juveniles con raíces argentinas que la AFA logró captar en Europa, como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz o Luka Romero. Junto a Alain Gómez (Valencia) y Can Armando Güner (Alemania), integró la última lista de Placente.
Durante la actual concentración con la Mayor, el arquero vivió su bautismo de bienvenida: un video viral mostró cómo bailaba sobre una silla mientras sus compañeros lo alentaban al ritmo de los aplausos, con Nicolás Otamendi como uno de los más entusiastas.
