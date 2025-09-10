River vs. Racing por Copa Argentina: por qué no tiene fecha y qué piensan los clubes sobre la reprogramación
El clásico por los cuartos de final todavía no tiene día ni sede confirmada. Ambos equipos no se ponen de acuerdo y la AFA podría intervenir para definirlo.
Mientras la Copa Argentina ya tiene a dos semifinalistas, el cruce más atractivo de cuartos sigue sin fecha confirmada: River y Racing no logran acordar el día para jugar. Con agendas apretadas por la Copa Libertadores y la fecha FIFA, cada club sostiene su postura y la AFA podría ser la encargada de tomar la decisión final.
El clásico del morbo, en suspenso
River y Racing deben enfrentarse en cuartos de final de la Copa Argentina, pero el duelo todavía no tiene programación. El contexto no ayuda: tensiones entre las dirigencias tras la llegada de Maxi Salas a Núñez, el regreso de Juanfer Quintero, la situación de Marcos Rojo y el interés frustrado por Adrián Maravilla Martínez. Todos esos condimentos hacen que el partido tenga un alto voltaje, tanto dentro como fuera de la cancha.
Ambos equipos están enfocados en los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo que limita el margen para jugar la Copa Argentina. Las opciones de calendario aparecen recién a fines de septiembre y principios de octubre.
River: propone jugar el 1° o 2 de octubre, fechas que Racing no acepta porque viene de disputar el clásico con Independiente el 28 de septiembre.
Racing: sugiere el 8 de octubre, pero ese día River tendría varias bajas por la fecha FIFA, lo que no convence en Núñez.
El problema de la fecha FIFA
Aunque los compromisos internacionales serán amistosos, los entrenadores de las selecciones aprovecharán para probar pensando en el Mundial 2026. En ese escenario, River podría perder hasta seis jugadores: Montiel, Acuña, Castaño, Paulo Díaz, Quintero y Galarza.
Con posturas firmes y sin acuerdo, todo indica que la AFA será la encargada de fijar la fecha del partido, algo que difícilmente deje conformes a ambos equipos. Mientras tanto, Independiente Rivadavia de Mendoza espera rival en semifinales, y Argentinos Juniors ya se aseguró su lugar en esa instancia.
