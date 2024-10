La dura respuesta de Independiente a Carlos Tevez tras sus reclamos de deuda

A su vez, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la justicia para resolver el conflicto, aunque insistió en que su intención no es judicializar el asunto, pero dejó entrever que no descarta esta opción si no logra llegar a un acuerdo con la dirigencia, ahora encabezada por Néstor Grindetti.

"No quiero ir a la justicia, pero es algo que estoy pensando. Fui en el peor momento y la comisión directiva me falló", afirmó el ex futbolista.

Independiente le respondió a Carlos Tevez por sus reclamos de deudas

No obstante, fuentes cercanas a la directiva de Independiente dieron una versión completamente diferente. Según explicaron a medios locales, como Doble Amarilla, el contrato que Tévez firmó contenía una cláusula clara respecto a las condiciones de su salida.

En el acuerdo, se estipulaba que si el entrenador decidía rescindir su contrato en plena competencia o durante los intervalos entre torneos, debía pagar una compensación económica al club.

Carlos Tevez y su conflicto con la CD del Rojo. "No sé si vamos a la justicia, es difícil ponerse de acuerdo. Fui casi gratis". pic.twitter.com/Zgc3URaU21 — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2024

Específicamente, el contrato establecía que si Tévez abandonaba su puesto antes de finalizar el 2024, como fue el caso, debía abonar una suma cercana a los 300 mil dólares. Si hubiese esperado hasta 2025, la cifra descendía a 200 mil dólares, y para el año 2026, la penalización caía a 100 mil dólares.

El Rojo, sumido en una grave crisis económica desde hace varios años, parece decidido a no ceder en este conflicto, que podría llegar a los tribunales si no se encuentra una solución en las próximas semanas.