La emotiva promesa del jugador de Ferro a la Virgen que terminó en un segmento televisivo

Devoción íntima y la sorpresa al aire

Lejos de los flashes y de la estricta concentración futbolística, el volante compartió ante las cámaras su lado más humano y espiritual, destacando que su creencia religiosa es el sostén fundamental para afrontar la enorme presión que atraviesa el club en la recta definitiva del torneo. La naturalidad con la que el jugador relató su promesa contrastó de inmediato con el blooper de la cobertura, ya que la cronista continuó la charla enfocada en el fervor popular, ignorando por completo que el protagonista de la entrevista caminaba todos los fines de semana ante miles de hinchas en el estadio Arquitecto Etcheverri.