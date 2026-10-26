La emotiva promesa del jugador de Ferro a la Virgen que terminó en un segmento televisivo
El volante del Oeste visitó la Basílica de Luján para pedir por el ascenso, pero una cronista de televisión lo entrevistó al aire y jamás lo reconoció.
Una entrañable y singular historia de fe y fútbol conmocionó al mundo del ascenso argentino en las últimas horas, cuando Enzo Hoyos, una de las piezas clave de Ferro Carril Oeste, decidió acercarse hasta la histórica Basílica de Luján para encomendarse a la Virgen de cara a la recta final del campeonato. Con la profunda ilusión de cortar la larga sequía institucional y devolver al club verdolaga a la máxima categoría del fútbol nacional, el mediocampista se sumó a la marea de fieles que llegan al templo para dejar sus promesas y buscar un guiño divino en el momento más caliente de la temporada.
Sin embargo, la devota visita sumó un condimento completamente inesperado cuando un equipo periodístico del canal Todo Noticias lo abordó en plena transmisión en vivo para una nota de color sobre la visita del Papa León XIV. Con total humildad y sin jactarse de su condición de deportista profesional, Hoyos charló amablemente con la cronista Guiliana Salguero, le confesó los motivos íntimos de su viaje y reveló que se encontraba pidiendo por la campaña deportiva de su equipo, sin que la notera lograra percatarse en ningún momento de que estaba entrevistando a una de las figuras del plantel de Caballito.
Devoción íntima y la sorpresa al aire
Lejos de los flashes y de la estricta concentración futbolística, el volante compartió ante las cámaras su lado más humano y espiritual, destacando que su creencia religiosa es el sostén fundamental para afrontar la enorme presión que atraviesa el club en la recta definitiva del torneo. La naturalidad con la que el jugador relató su promesa contrastó de inmediato con el blooper de la cobertura, ya que la cronista continuó la charla enfocada en el fervor popular, ignorando por completo que el protagonista de la entrevista caminaba todos los fines de semana ante miles de hinchas en el estadio Arquitecto Etcheverri.
La divertida confusión no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los simpatizantes de Ferro combinaron la emoción por el sentido gesto de fe de su mediocampista con las risas por la desopilante falta de reconocimiento periodístico. Mientras el plantel enfoca todas sus energías en abrochar el ansiado ascenso a la élite del fútbol argentino, la anécdota en la Basílica de Luján quedará grabada como una muestra de la profunda comunión que existe entre la intimidad de los jugadores y la ilusión de toda una parcialidad que se aferra a la esperanza.
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