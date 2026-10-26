Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Deportivo Riestra por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026.
Instituto y Deportivo Riestra se miden este lunes, desde las 21.15, en el estadio Juan Domingo Perón, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Andrés Gariano y tendrá a Nicolás Ramírez a cargo del VAR.
La “Gloria” llega a este compromiso después de vencer a Defensa y Justicia en Florencio Varela, resultado que le permitió consolidarse en la cima de la Zona A. Con 29 puntos, el equipo cordobés es el líder de su grupo y ya se encuentra clasificado a los octavos de final del torneo.
Por su parte, el “Malevo” viene de empatar 1-1 ante Unión y necesita sumar para ganar aire en la lucha por la permanencia. Actualmente, ocupa el puesto 28 de la Tabla Anual, con 23 puntos, y se encuentra a cuatro unidades de Aldosivi, que por ahora perdería la categoría y descendería a la Primera Nacional.
Formaciones de Instituto vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
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Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán de la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Deportivo Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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