Ferro quedó a un paso de la final por el ascenso: qué necesita para volver a Primera

Clasificacion ofrecida por Sofascore

Godoy Cruz, el rival que todavía puede complicarlo

El Tomba se acomodó en la segunda posición después de protagonizar una contundente victoria por 6-3 frente a Estudiantes de Buenos Aires. En contraste, Deportivo Morón, que venía peleando por la cima, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y quedó relegado.

Godoy Cruz todavía tiene dos encuentros por delante: primero visitará a Mitre en Santiago del Estero y luego recibirá a Almirante Brown en Mendoza. Si Ferro no consigue los puntos necesarios, necesitará que el conjunto mendocino no gane ambos compromisos para conservar la ventaja en la tabla.

En caso de igualdad de puntos, el reglamento establece que se tendrá en cuenta, en primer lugar, la diferencia de goles; luego, los tantos a favor y, finalmente, el resultado de los enfrentamientos directos. En ese último criterio, el conjunto mendocio cuenta con ventaja porque ganó los dos partidos que disputó ante Ferro.

¿Cómo será la final por el primer ascenso?

El ganador de la Zona A se enfrentará al líder de la Zona B en un partido único, que se disputará en cancha neutral. Por el momento, Tristán Suárez encabeza la Zona B, con dos puntos de ventaja sobre Temperley, aunque la definición de ese grupo también sigue abierta.

Si la final termina empatada durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el primer ascenso se definirá mediante una tanda de penales. Con dos partidos por delante y la posibilidad de resolver la clasificación por sus propios medios, el Verdolaga quedó a un paso de jugar la final que puede devolverlo a Primera.