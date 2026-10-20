Ferro quedó a un paso de la final por el ascenso: qué necesita para volver a Primera
El Verdolaga venció 1-0 a Racing de Córdoba, llegó a los 65 puntos y se afirmó como líder. A dos fechas del cierre, depende de sí mismo para asegurarse un lugar en la definición.
Ferro dio un paso clave en su objetivo de regresar a la Primera División. Tras el cierre de la fecha 34 de la Primera Nacional, el equipo de Caballito quedó muy cerca de garantizarse el primer puesto de la Zona A y disputar la final por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El Verdolaga consiguió una victoria por 1-0 frente a Racing de Córdoba en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry. El único gol del encuentro lo convirtió Lautaro Parisi, de penal, un resultado que le permitió alcanzar los 65 puntos y mantener el control de la pelea por la cima.
Con apenas dos jornadas por disputarse, el equipo dirigido por Juan Manuel Sara sabe que tiene una oportunidad inmejorable para acercarse al regreso a la máxima categoría.
Los dos partidos que le quedan al Verdolaga
Ferro tendrá dos compromisos decisivos para cerrar la fase regular:
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Fecha 35: recibirá a Chaco For Ever en Caballito.
Fecha 36: visitará a Acassuso.
El panorama es favorable para el conjunto de Caballito: si suma al menos dos puntos en esos encuentros, se asegurará un lugar en la final por el primer ascenso, sin depender de otros resultados. Si no alcanza esa cantidad, deberá mirar lo que suceda con Godoy Cruz, su principal perseguidor en la lucha por el primer puesto.
Godoy Cruz, el rival que todavía puede complicarlo
El Tomba se acomodó en la segunda posición después de protagonizar una contundente victoria por 6-3 frente a Estudiantes de Buenos Aires. En contraste, Deportivo Morón, que venía peleando por la cima, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y quedó relegado.
Godoy Cruz todavía tiene dos encuentros por delante: primero visitará a Mitre en Santiago del Estero y luego recibirá a Almirante Brown en Mendoza. Si Ferro no consigue los puntos necesarios, necesitará que el conjunto mendocino no gane ambos compromisos para conservar la ventaja en la tabla.
En caso de igualdad de puntos, el reglamento establece que se tendrá en cuenta, en primer lugar, la diferencia de goles; luego, los tantos a favor y, finalmente, el resultado de los enfrentamientos directos. En ese último criterio, el conjunto mendocio cuenta con ventaja porque ganó los dos partidos que disputó ante Ferro.
¿Cómo será la final por el primer ascenso?
El ganador de la Zona A se enfrentará al líder de la Zona B en un partido único, que se disputará en cancha neutral. Por el momento, Tristán Suárez encabeza la Zona B, con dos puntos de ventaja sobre Temperley, aunque la definición de ese grupo también sigue abierta.
Si la final termina empatada durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el primer ascenso se definirá mediante una tanda de penales. Con dos partidos por delante y la posibilidad de resolver la clasificación por sus propios medios, el Verdolaga quedó a un paso de jugar la final que puede devolverlo a Primera.
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