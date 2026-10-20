River jugará un amistoso ante Ferro para darles rodaje a los suplentes: cuándo y dónde
El Millonario se medirá este miércoles con el Verdolaga en River Camp, en Ezeiza, con el objetivo de mantener en ritmo a los futbolistas que tienen poca participación.
River disputará un partido informal ante Ferro este miércoles en River Camp, como parte de una modalidad que Leonardo Ponzio viene implementando durante las últimas semanas. El encuentro estará destinado principalmente a los jugadores que no acumulan demasiados minutos en la Primera del Millonario.
El Verdolaga, que atraviesa un buen momento y es líder de la Zona A de la Primera Nacional, será el rival de una práctica que apunta a mantener activo al plantel y ofrecerles oportunidades a quienes habitualmente no forman parte del equipo titular.
River organiza un amistoso con Ferro en Ezeiza
Después de la contundente victoria frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, Ponzio les concedió una jornada de descanso a sus dirigidos y comenzó a planificar la semana de trabajo. El próximo compromiso oficial será el domingo, desde las 19.15, ante Racing en el Monumental.
En ese contexto, el amistoso ante Ferro permitirá que los futbolistas con menor participación sumen minutos antes de un nuevo desafío por el Torneo Clausura. La iniciativa ya se había repetido frente a Estudiantes de Buenos Aires y All Boys.
Durante el reciente parate por la fecha FIFA, además, River se enfrentó con Vélez y Atlético Escobar, aunque en esas oportunidades la intención fue que los habituales titulares conservaran el ritmo de competencia.
Los jugadores que podrían participar del amistoso
Entre los nombres que podrían integrar el equipo aparecen Rafael Santos Borré, Lautaro Rivero y Mauro Arambarri. Rivero, además, tiene posibilidades de ser titular frente a Racing debido a la suspensión de Lucas Martínez Quarta, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas.
También podría volver a sumar minutos Santiago Espíndola. El juvenil fue convocado para los últimos encuentros del plantel profesional, pero todavía no tuvo su debut en Primera División.
La estrategia de Ponzio para mantener activo al plantel
Los amistosos funcionan como una alternativa para que los futbolistas que no son titulares habituales estén preparados ante cualquier eventualidad. La importancia de esta dinámica quedó reflejada en el último partido frente a Belgrano.
Por primera vez en sus siete encuentros al frente de River, Ponzio realizó más de una modificación en la formación inicial respecto del compromiso anterior. Ante el conjunto cordobés, dispuso tres variantes: Ortega por Acuña, Moreno por Vera y Beltrán por Driussi. Hasta ese momento, el entrenador solo había realizado un cambio de un partido a otro, motivado por cuestiones físicas: el ingreso de Lautaro Pereyra por Thiago Almada.
La decisión de organizar estos encuentros también responde a las características de un plantel armado inicialmente para afrontar varias competencias. Con River enfocado en el tramo decisivo del campeonato, Ponzio busca que todos sus jugadores estén en condiciones de responder cuando el equipo los necesite.
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