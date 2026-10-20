River jugará un amistoso ante Ferro para darles rodaje a los suplentes: cuándo y dónde

Los jugadores que podrían participar del amistoso

Entre los nombres que podrían integrar el equipo aparecen Rafael Santos Borré, Lautaro Rivero y Mauro Arambarri. Rivero, además, tiene posibilidades de ser titular frente a Racing debido a la suspensión de Lucas Martínez Quarta, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas.

También podría volver a sumar minutos Santiago Espíndola. El juvenil fue convocado para los últimos encuentros del plantel profesional, pero todavía no tuvo su debut en Primera División.

La estrategia de Ponzio para mantener activo al plantel

Los amistosos funcionan como una alternativa para que los futbolistas que no son titulares habituales estén preparados ante cualquier eventualidad. La importancia de esta dinámica quedó reflejada en el último partido frente a Belgrano.

Por primera vez en sus siete encuentros al frente de River, Ponzio realizó más de una modificación en la formación inicial respecto del compromiso anterior. Ante el conjunto cordobés, dispuso tres variantes: Ortega por Acuña, Moreno por Vera y Beltrán por Driussi. Hasta ese momento, el entrenador solo había realizado un cambio de un partido a otro, motivado por cuestiones físicas: el ingreso de Lautaro Pereyra por Thiago Almada.

La decisión de organizar estos encuentros también responde a las características de un plantel armado inicialmente para afrontar varias competencias. Con River enfocado en el tramo decisivo del campeonato, Ponzio busca que todos sus jugadores estén en condiciones de responder cuando el equipo los necesite.