La postura del Real Madrid sobre el préstamo de Franco Mastantuono: ¿Vuelve a River?
El conjunto español ya tomó una decisión sobre el futuro del argentino de 18 años. Italia aparece como el destino más probable y varios clubes de la Serie A siguen de cerca su situación.
El futuro de Franco Mastantuono parece estar definido: saldrá del Real Madrid en condición de préstamo, aunque no regresará a River. Según coinciden diversos medios españoles, tanto el club merengue como el propio futbolista consideran que lo mejor para su crecimiento es continuar en Europa y sumar minutos en una liga competitiva.
En ese escenario, la Serie A aparece como el destino con mayores posibilidades. Fiorentina, Napoli y Milan ya realizaron consultas para conocer las condiciones de una posible cesión, mientras que el pasaporte italiano del mediocampista facilita cualquier negociación al no ocupar cupo de extranjero.
La decisión comenzó a tomar forma a mediados de julio, luego de una reunión entre Mastantuono y José Mourinho, quien forma parte del área deportiva del Real Madrid. Allí se concluyó que el juvenil necesita continuidad para continuar con su desarrollo y que, en el corto plazo, sería difícil encontrarla en el Santiago Bernabéu.
La llegada del marfileño Yan Diomandé, una de las grandes apuestas del mercado del conjunto blanco, terminó de acelerar los tiempos. Con un frente de ataque cada vez más poblado, el margen para el ex River quedó reducido y la dirigencia decidió escuchar propuestas. El Millonario intentó repatriarlo en dos oportunidades, la última en los últimos días, pero recibió una respuesta negativa. La postura del Madrid es clara: si Mastantuono sale, será para continuar su carrera en el fútbol europeo.
Más allá del interés de varios clubes, la prioridad del entorno del jugador no pasa por el prestigio de la institución sino por el proyecto deportivo. El objetivo es encontrar un equipo donde pueda desempeñarse como enganche, una posición que considera natural y que no tuvo la posibilidad de ocupar en el Real Madrid, donde fue utilizado mayoritariamente como extremo derecho.
Además de Fiorentina, Napoli y Milan, el Fulham había mostrado interés desde Inglaterra, aunque finalmente avanzó por otros nombres. El Como de Cesc Fàbregas también apareció como alternativa, pero perdió fuerza tras la continuidad de Nico Paz.
Con apenas 18 años, Mastantuono continúa siendo una de las grandes apuestas del fútbol argentino en Europa. Su estreno en la pretemporada del Real Madrid dejó buenas sensaciones, al punto de ser elegido MVP en el amistoso frente al Alcorcón, y ahora busca el escenario ideal para dar el siguiente paso en su carrera.
La decisión final podría conocerse en las próximas horas. En España aseguran que tanto el Merengue como el jugador quieren resolver la situación antes del fin de semana para que el argentino pueda incorporarse cuanto antes a su nuevo equipo.
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