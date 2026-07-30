La postura del Real Madrid sobre el préstamo de Franco Mastantuono: ¿Vuelve a River?

Además de Fiorentina, Napoli y Milan, el Fulham había mostrado interés desde Inglaterra, aunque finalmente avanzó por otros nombres. El Como de Cesc Fàbregas también apareció como alternativa, pero perdió fuerza tras la continuidad de Nico Paz.

Con apenas 18 años, Mastantuono continúa siendo una de las grandes apuestas del fútbol argentino en Europa. Su estreno en la pretemporada del Real Madrid dejó buenas sensaciones, al punto de ser elegido MVP en el amistoso frente al Alcorcón, y ahora busca el escenario ideal para dar el siguiente paso en su carrera.

La decisión final podría conocerse en las próximas horas. En España aseguran que tanto el Merengue como el jugador quieren resolver la situación antes del fin de semana para que el argentino pueda incorporarse cuanto antes a su nuevo equipo.