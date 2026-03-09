La escandalosa guerra que rompió un récord histórico: 23 expulsados en la final del Mineiro

Debido al caos generalizado, Candançan no pudo mostrar las tarjetas rojas en el momento. Las expulsiones fueron confirmadas posteriormente en el acta oficial del encuentro. Allí se detalló que 12 futbolistas del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro fueron sancionados.

Entre los expulsados del Cruzeiro figuran Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gérson y Kaio Jorge. Por el lado del Atlético Mineiro fueron sancionados Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Para justificar gran parte de las sanciones, el árbitro utilizó una frase que sintetiza lo ocurrido en el cierre del partido: “Fue expulsado por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos”.

Con 23 expulsados, el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro superó el récord histórico de tarjetas rojas en el fútbol brasileño. Hasta ahora, la marca pertenecía a un partido disputado en 1954 entre Portuguesa y Botafogo por el Torneo Río-São Paulo, que había registrado 22 expulsiones.

Según establece el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones deberán cumplirse únicamente en competiciones organizadas por la Federación de Fútbol de Minas Gerais. Esto significa que los futbolistas suspendidos cumplirán sus castigos en la próxima edición del campeonato estadual, sin afectar su participación en el Brasileirao o en la Copa de Brasil.

Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos equipos todavía tendrá un nuevo capítulo. Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a cruzarse el 3 de mayo en el Brasileirao, un partido que seguramente estará marcado por el recuerdo todavía fresco de esta final cargada de violencia.