La escandalosa guerra que rompió un récord histórico: 23 expulsados en la final del Mineiro
El informe del árbitro confirmó una cifra inédita de sancionados tras la pelea generalizada entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. La lista de jugadores que vieron la tarjeta roja.
La final del Campeonato Mineiro quedará en la historia del fútbol brasileño por un motivo que nada tiene que ver con el resultado deportivo. El informe oficial presentado por el árbitro Matheus Candançan confirmó que 23 futbolistas fueron expulsados tras la batalla campal que se desató al final del clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. brasil
El encuentro había terminado con victoria 1-0 para Cruzeiro, que celebró el título gracias al gol decisivo de Kaio Jorge. Sin embargo, la consagración quedó completamente opacada por la violencia que se desató tras el pitazo final y que obligó incluso a la intervención de la policía militar para restablecer el orden. El conflicto comenzó con un fuerte choque entre el arquero Everson, del Galo, y el mediocampista Christian, de la Bestia Azul.
Según el acta arbitral, el guardameta “derribó a su oponente, cargó contra él y golpeó brutalmente en la cara con la rodilla”. A su vez, el volante también fue sancionado por “golpear con la espinilla a su oponente en la cabeza, con fuerza excesiva, cuando el balón ya estaba en posesión del arquero”. Ese cruce fue la chispa que desató una reacción en cadena entre los futbolistas de ambos equipos.
En medio del tumulto, el argentino Lucas Romero saltó y conectó un golpe contra Everson, mientras el arquero Cássio recorrió gran parte del campo para sumarse a la pelea. El delantero Hulk también protagonizó uno de los episodios más comentados al golpear por la espalda al propio Romero. A su vez, el defensor argentino Lucas Villalba respondió con una patada voladora al atacante del Atlético Mineiro, lo que intensificó aún más la situación.
Uno por uno, todos los expulsados de la histórica batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
El caos fue total. Jugadores suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso el entrenador Eduardo Domínguez intentaron intervenir para separar a los futbolistas, aunque en varios casos terminaron involucrados en el conflicto. Durante esos minutos de descontrol, el árbitro se mantuvo a distancia mientras solicitaba protección policial.
Debido al caos generalizado, Candançan no pudo mostrar las tarjetas rojas en el momento. Las expulsiones fueron confirmadas posteriormente en el acta oficial del encuentro. Allí se detalló que 12 futbolistas del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro fueron sancionados.
Entre los expulsados del Cruzeiro figuran Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gérson y Kaio Jorge. Por el lado del Atlético Mineiro fueron sancionados Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.
Para justificar gran parte de las sanciones, el árbitro utilizó una frase que sintetiza lo ocurrido en el cierre del partido: “Fue expulsado por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos”.
Con 23 expulsados, el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro superó el récord histórico de tarjetas rojas en el fútbol brasileño. Hasta ahora, la marca pertenecía a un partido disputado en 1954 entre Portuguesa y Botafogo por el Torneo Río-São Paulo, que había registrado 22 expulsiones.
Según establece el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones deberán cumplirse únicamente en competiciones organizadas por la Federación de Fútbol de Minas Gerais. Esto significa que los futbolistas suspendidos cumplirán sus castigos en la próxima edición del campeonato estadual, sin afectar su participación en el Brasileirao o en la Copa de Brasil.
Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos equipos todavía tendrá un nuevo capítulo. Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a cruzarse el 3 de mayo en el Brasileirao, un partido que seguramente estará marcado por el recuerdo todavía fresco de esta final cargada de violencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario