El descargo de Hulk tras el escándalo que envolvió la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
El experimentado delantero brasileño se mostró arrepentido luego de la batalla campal que marcó un récord de expulsiones en Brasil.
La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro continúa generando repercusiones luego de la escandalosa pelea que se desató al final del encuentro. Uno de los protagonistas más señalados fue Hulk, referente del equipo albinegro, quien decidió pedir disculpas públicamente tras participar de la gresca que terminó con 23 expulsados, una cifra inédita en el fútbol brasileño.
El experimentado delantero, de 39 años, habló luego del partido y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido en el Mineirão. La violencia registrada durante el cierre del clásico incluyó golpes, patadas, empujones y corridas entre futbolistas, suplentes e integrantes de los cuerpos técnicos, en un episodio que rápidamente dio la vuelta al mundo. Con una extensa trayectoria en ligas de distintos países, reconoció que nunca había vivido una situación similar dentro de una cancha.
“No recuerdo de haber participado en un acto de violencia así en ningún partido en el que haya estado presente, no lo recuerdo. Es lamentable, como ya lo dije, y no me cansaré de pedir disculpas”, expresó el delantero, que jugó en Brasil, Portugal, Rusia, Japón y China, al referirse a la pelea que opacó la consagración del Cruzeiro, mostrándose sorprendido por la magnitud del conflicto.
Además del descontrol general, una de las imágenes más comentadas del incidente fue el momento en el que Hulk golpeó por la espalda al mediocampista argentino Lucas Romero. El volante del Cruzeiro se encontraba de espaldas cuando recibió la trompada en medio de la pelea.
El propio delantero se refirió a ese episodio durante su descargo. Según explicó, su reacción se produjo en medio de la tensión y la necesidad de defender a sus compañeros. “Claro que estamos defendiendo nuestros colores y lo vamos a hacer a muerte. Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente en ese momento, ves a un compañero siendo agredido y reaccionás. Automáticamente vas a reaccionar porque tienes que defender a tu compañero y a los colores de tu equipo”, señaló.
En su análisis de lo ocurrido, también apuntó contra el árbitro Matheus Candançan, a quien responsabilizó por no haber controlado el desarrollo del partido desde antes de que estallara el conflicto. El delantero aseguró que durante el encuentro ya le había advertido al juez sobre la necesidad de imponer autoridad para evitar problemas.
“Se podría haber evitado. No me canso de decir que el principal responsable de todo lo que pasó es Matheus, el árbitro, porque yo se lo había dicho al inicio del segundo tiempo: ‘Matheus, si no tienes el control del juego, olvidate’”, sostuvo.
El atacante continuó con sus críticas hacia el árbitro al considerar que no actuó a tiempo frente a las primeras agresiones que se produjeron en el campo de juego. “Tienes que sacar las tarjetas porque empezaron a darse bofetadas, empujones, de todo… y él simplemente no hacía nada”, agregó.
