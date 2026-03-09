El descargo de Hulk tras el escándalo que envolvió la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

pelea cruzeiro mineiro

En su análisis de lo ocurrido, también apuntó contra el árbitro Matheus Candançan, a quien responsabilizó por no haber controlado el desarrollo del partido desde antes de que estallara el conflicto. El delantero aseguró que durante el encuentro ya le había advertido al juez sobre la necesidad de imponer autoridad para evitar problemas.

“Se podría haber evitado. No me canso de decir que el principal responsable de todo lo que pasó es Matheus, el árbitro, porque yo se lo había dicho al inicio del segundo tiempo: ‘Matheus, si no tienes el control del juego, olvidate’”, sostuvo.

El atacante continuó con sus críticas hacia el árbitro al considerar que no actuó a tiempo frente a las primeras agresiones que se produjeron en el campo de juego. “Tienes que sacar las tarjetas porque empezaron a darse bofetadas, empujones, de todo… y él simplemente no hacía nada”, agregó.