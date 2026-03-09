¿Revés para Horner? Toto Wolff estaría buscando comprar una parte de Alpine
Toto Wolff habría ofertado por el 24% de Alpine que posee Otro Capital. La operación podría impedir que Christian Horner compre esa participación y vuelva a la Fórmula 1.
Una nueva disputa política sacude a la Fórmula 1: Toto Wolff habría presentado una oferta para adquirir una participación en Alpine. El movimiento podría impedir que Christian Horner compre ese mismo paquete accionario y regrese al paddock con influencia en el proyecto del equipo francés.
Según informó el medio británico The Telegraph, el jefe de Mercedes estaría interesado en quedarse con el 24% de las acciones del equipo Alpine que actualmente pertenecen al fondo de inversión Otro Capital. Ese paquete accionario es considerado estratégico dentro de la estructura del equipo, ya que permitiría a quien lo adquiera tener una participación relevante en la toma de decisiones del proyecto deportivo.
El paquete accionario de Alpine que busca Christian Horner
El mismo porcentaje sería el que Christian Horner tiene en la mira para concretar su regreso a la Fórmula 1. El ex jefe de Red Bull buscaría comprar esa participación para obtener peso dentro del equipo francés y volver al paddock en un rol dirigencial. En ese contexto, la eventual oferta de Wolff podría convertirse en un obstáculo clave para las aspiraciones del británico. Si el jefe de Mercedes logra quedarse con esas acciones, el margen para que Horner se involucre en Alpine se reduciría considerablemente.
Actualmente, el Renault Group mantiene el control mayoritario del equipo con cerca del 76% de la estructura. El resto del paquete accionario está distribuido entre distintos inversores privados, entre ellos el fondo Otro Capital, que posee el porcentaje que ahora está en disputa.
Una rivalidad histórica en la Fórmula 1
La posible operación también reaviva la histórica rivalidad entre Toto Wolff y Christian Horner, dos de los dirigentes más influyentes de la Fórmula 1 en los últimos años. Durante las temporadas en las que Mercedes y Red Bull dominaron el campeonato, ambos protagonizaron fuertes cruces políticos dentro del paddock, especialmente en medio de la intensa lucha por los títulos mundiales.
En ese escenario, la disputa por una parte de Alpine podría transformarse en un nuevo capítulo de una rivalidad que marcó buena parte de la última era de la Fórmula 1.
