¿Revés para Horner? Toto Wolff estaría buscando comprar una parte de Alpine

alpine

El paquete accionario de Alpine que busca Christian Horner

El mismo porcentaje sería el que Christian Horner tiene en la mira para concretar su regreso a la Fórmula 1. El ex jefe de Red Bull buscaría comprar esa participación para obtener peso dentro del equipo francés y volver al paddock en un rol dirigencial. En ese contexto, la eventual oferta de Wolff podría convertirse en un obstáculo clave para las aspiraciones del británico. Si el jefe de Mercedes logra quedarse con esas acciones, el margen para que Horner se involucre en Alpine se reduciría considerablemente.