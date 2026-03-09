La situación con Rodrigo Auzmendi en Banfield: de casi pasar a Lanús a entrenar con la Reserva

rodrigo auzmendi

La operación con Querétaro también tenía un componente económico importante para Banfield. El club buscaba utilizar la transferencia de Auzmendi para saldar una deuda de U$S 1.000.000 vinculada al pase de Martín Río con la institución mexicana. Al entregar al delantero en la negociación, ese monto quedaba cancelado. Con el pase frenado, ahora la dirigencia deberá encontrar otra manera de resolver ese compromiso económico.

En medio del conflicto, el representante del jugador, Adrián Palma, lanzó duras críticas hacia el club. “Banfield está manoseando a Auzmendi. Lo de Boca fue real y a último momento pidieron más dinero cuando ya estaba vendido”, aseguró en TyC Sports. Sobre otros intereses que surgieron en el mercado, también explicó: “No fue a Rosario porque le pagaban menos que Banfield y como represalia no lo pusieron más. San Lorenzo cambió condiciones hoy”.

Mientras continúan las negociaciones, el futuro del delantero sigue abierto. En caso de que no se reactive la operación con Querétaro, incluso existe la posibilidad de que San Lorenzo intente comprarlo directamente pagando cerca de U$S 1.000.000, la cifra que pretende el Taladro.