La situación con Rodrigo Auzmendi en Banfield: de casi pasar a Lanús a entrenar con la Reserva
El pase del delantero a Querétaro se frenó porque el Taladro no acepta que sea cedido al Granate. El club prioriza a San Lorenzo y el jugador entrena con la Reserva.
Rodrigo Auzmendi atraviesa una situación tensa en Banfield tras caerse su salida al Querétaro de México. El delantero de 25 años pretendía ser cedido a Lanús, pero la dirigencia del Taladro rechazó esa opción y decidió que, por ahora, entrene con la Reserva.
El conflicto se desató cuando el atacante no se presentó a entrenar con el plantel profesional para realizarse la revisión médica con el Granate. Sin embargo, la transferencia finalmente se frenó porque Banfield no quiere que el jugador pase a su clásico rival. En realidad, la operación principal estaba pensada para que Auzmendi fuera vendido al equipo mexicano. El club, sin cupo de extranjeros, planeaba dejarlo a préstamo en el fútbol argentino durante esta temporada.
Inicialmente, el destino más avanzado era San Lorenzo, pero en los últimos días Lanús se metió en la negociación, aceleró las gestiones y alcanzó un acuerdo con el futbolista ofreciéndole más dinero que el Cuervo. Esa posibilidad generó el rechazo inmediato de la dirigencia de Banfield y en los hinchas que se hicieron sentir rápidamente en las redes sociales.
La postura de Banfield sobre el futuro de Rodrigo Auzmendi
Desde el club del sur del conurbano dejaron en claro que solo aceptarán la operación si el préstamo en Argentina es para San Lorenzo. De lo contrario, el pase al Querétaro no se concretará.
El presidente de Banfield, Matías Mariotto, explicó la postura institucional y cuestionó la posibilidad de que el delantero cruce de vereda. “Ante igualdad de condiciones priorizamos que vaya a San Lorenzo porque es un club enorme. Entiendo que falta una comisión hacia el representante y eso es lo que está trabando. Creo que con el correr del día se van a poner de acuerdo”. Además, remarcó que si no se llega a un acuerdo con el Ciclón, el futbolista no volverá a jugar en el primer equipo. En ese escenario, continuará entrenándose con la Reserva.
La operación con Querétaro también tenía un componente económico importante para Banfield. El club buscaba utilizar la transferencia de Auzmendi para saldar una deuda de U$S 1.000.000 vinculada al pase de Martín Río con la institución mexicana. Al entregar al delantero en la negociación, ese monto quedaba cancelado. Con el pase frenado, ahora la dirigencia deberá encontrar otra manera de resolver ese compromiso económico.
En medio del conflicto, el representante del jugador, Adrián Palma, lanzó duras críticas hacia el club. “Banfield está manoseando a Auzmendi. Lo de Boca fue real y a último momento pidieron más dinero cuando ya estaba vendido”, aseguró en TyC Sports. Sobre otros intereses que surgieron en el mercado, también explicó: “No fue a Rosario porque le pagaban menos que Banfield y como represalia no lo pusieron más. San Lorenzo cambió condiciones hoy”.
Mientras continúan las negociaciones, el futuro del delantero sigue abierto. En caso de que no se reactive la operación con Querétaro, incluso existe la posibilidad de que San Lorenzo intente comprarlo directamente pagando cerca de U$S 1.000.000, la cifra que pretende el Taladro.
