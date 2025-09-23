La estadística adversa de Vélez en Libertadores: la única remontada que lo mantiene con fe

Aun así, en el club confían en que esta vez puede ser diferente. La presencia de figuras como Braian Romero y la solidez que mostró el equipo en tramos del torneo alimentan la ilusión. Además, el contexto emocional de enfrentar a un rival argentino y clásico de copa suma un condimento especial.

Para los hinchas del Fortín, la gesta del 94 sigue siendo un faro. Aquella vez, la mística, la resistencia y la fe fueron claves para transformar la adversidad en gloria. Hoy, con un desafío de magnitud similar, el plantel buscará inspirarse en esa historia para lograr otra remontada que rompa las estadísticas y le permita seguir soñando con un título que no consigue desde hace más de tres décadas.