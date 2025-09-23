La estadística adversa de Vélez en Libertadores: la única remontada que lo mantiene con fe
El Fortín cayó en la ida y solo una vez logró revertir un marcador desfavorable en este certamen. Sin embargo, ese antecedente histórico alimenta la esperanza.
Vélez afronta un desafío crucial en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras la derrota 1-0 sufrida en Liniers frente a Racing, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se juega todo en el Cilindro de Avellaneda con la obligación de revertir la serie si quiere acceder a la próxima fase.
La estadística no lo favorece: en siete ocasiones anteriores en las que perdió el partido de ida en este torneo, solo pudo dar vuelta la historia una vez. Sin embargo, esa excepción resulta alentadora y le otorga un tinte épico al sueño actual. La referencia se remonta a 1994, año en que el conjunto de Carlos Bianchi conquistó la Libertadores.
En semifinales, tras caer 2-1 frente a Junior de Barranquilla en Colombia, logró empatar la serie en Liniers con el mismo resultado. La definición por penales quedó en la memoria gracias a la figura de José Luis Chilavert, quien atajó un disparo decisivo y abrió el camino hacia la final contra San Pablo. Ese recuerdo es, hasta hoy, el único antecedente favorable en contextos similares dentro del máximo certamen continental.
Vélez se tiene fe ante Racing, aunque la historia no lo acompaña
El resto de las estadísticas son más sombrías. Vélez quedó eliminado en cruces contra Flamengo, Nacional de Paraguay, Peñarol, Chivas de Guadalajara, Boca y River cuando llegó en desventaja a la revancha. A ello se suma un registro negativo en sus últimas seis visitas a Racing, sin victorias desde 2013.
Aun así, en el club confían en que esta vez puede ser diferente. La presencia de figuras como Braian Romero y la solidez que mostró el equipo en tramos del torneo alimentan la ilusión. Además, el contexto emocional de enfrentar a un rival argentino y clásico de copa suma un condimento especial.
Para los hinchas del Fortín, la gesta del 94 sigue siendo un faro. Aquella vez, la mística, la resistencia y la fe fueron claves para transformar la adversidad en gloria. Hoy, con un desafío de magnitud similar, el plantel buscará inspirarse en esa historia para lograr otra remontada que rompa las estadísticas y le permita seguir soñando con un título que no consigue desde hace más de tres décadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario