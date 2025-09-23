La reacción de la esposa de Cristian Fabbiani tras la derrota de Newell's que generó polémica

image

El entrenador también remarcó aspectos positivos de la actuación de su equipo, a pesar del resultado adverso. “Fuimos superiores. El equipo mostró carácter y entendió lo que había pasado en la Copa Argentina contra este mismo rival. Si seguimos jugando de esta forma, vamos a ganar más de lo que vamos a perder”, señaló. Incluso apuntó contra el arbitraje de Hernán Mastrángelo, cuestionando una jugada clave: “Siempre se equivoca con nosotros. Hubo un penal clarísimo que no nos dieron cuando el partido estaba 0-0”.

newells

El Ogro Fabbiani atraviesa un mal momento con Newell's

Con apenas nueve puntos en nueve fechas, Newell’s se ubica en los últimos lugares de la Zona A y solo supera a Aldosivi, ya descendido. La Lepra arrastra un semestre para el olvido, que incluyó la eliminación en cuartos de la Copa Argentina y la dura caída en el clásico frente a Rosario Central.

Ahora, el calendario le presenta dos compromisos en Rosario, ante Estudiantes y Boca, que podrían definir el futuro inmediato del proyecto encabezado por Fabbiani. A pesar de la presión, el Ogro se mostró confiado en revertir el panorama. “No tiro la toalla, menos ahora. El escudo lo amerita y este equipo merece salir adelante”, sentenció.

Mientras tanto, el sugestivo mensaje de su pareja sigue dando que hablar entre los hinchas, en un contexto donde cada detalle se magnifica por la crisis deportiva.