La reacción de la esposa de Cristian Fabbiani tras la derrota de Newell's que generó polémica
Luego de la caída por 3-0 frente a Belgrano, Gimena Vascon, pareja del Ogro, publicó un sugestivo posteo en redes que encendió rumores.
Newell’s atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura 2025 y la derrota frente a Belgrano en Córdoba por 3-0 profundizó la crisis. Cristian Fabbiani, actual técnico de la Lepra, dio la cara en conferencia de prensa y dejó en claro que seguirá al frente del equipo, pese a los rumores y cuestionamientos.
Sin embargo, la atención también se centró en un gesto de su esposa, Gimena Vascon, que agitó las aguas en el mundo rojinegro. Minutos antes de que hablara el Ogro, compartió en sus redes sociales la imagen de una cama acompañada por la frase “Hermosa cama”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia la situación que atraviesa el plantel.
El posteo fue rápidamente comentado por los hinchas, aunque poco después decidió borrarlo para reemplazarlo por otro mensaje de aliento a su pareja. El episodio no pasó desapercibido y alimentó especulaciones sobre un clima interno enrarecido.
En medio de esta polémica, Fabbiani trató de mantener la calma y afirmó que tiene energías para continuar: “Tengo mucha fuerza para seguir. Cuando llegamos, el club estaba prácticamente descendido y lo levantamos. No voy a abandonar ahora, voy a seguir a muerte”, expresó con firmeza. Además, negó cualquier relación entre la situación deportiva y el posteo de su esposa, restándole importancia al asunto.
El entrenador también remarcó aspectos positivos de la actuación de su equipo, a pesar del resultado adverso. “Fuimos superiores. El equipo mostró carácter y entendió lo que había pasado en la Copa Argentina contra este mismo rival. Si seguimos jugando de esta forma, vamos a ganar más de lo que vamos a perder”, señaló. Incluso apuntó contra el arbitraje de Hernán Mastrángelo, cuestionando una jugada clave: “Siempre se equivoca con nosotros. Hubo un penal clarísimo que no nos dieron cuando el partido estaba 0-0”.
El Ogro Fabbiani atraviesa un mal momento con Newell's
Con apenas nueve puntos en nueve fechas, Newell’s se ubica en los últimos lugares de la Zona A y solo supera a Aldosivi, ya descendido. La Lepra arrastra un semestre para el olvido, que incluyó la eliminación en cuartos de la Copa Argentina y la dura caída en el clásico frente a Rosario Central.
Ahora, el calendario le presenta dos compromisos en Rosario, ante Estudiantes y Boca, que podrían definir el futuro inmediato del proyecto encabezado por Fabbiani. A pesar de la presión, el Ogro se mostró confiado en revertir el panorama. “No tiro la toalla, menos ahora. El escudo lo amerita y este equipo merece salir adelante”, sentenció.
Mientras tanto, el sugestivo mensaje de su pareja sigue dando que hablar entre los hinchas, en un contexto donde cada detalle se magnifica por la crisis deportiva.
