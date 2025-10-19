Rebeldía pura: Franco Colapinto desobedeció la orden de Alpine y superó a Pierre Gasly en Austin
Durante el Gran Premio de Estados Unidos, el argentino ignoró la orden de su ingeniero de mantener posiciones y superó a su compañero: los detalles.
Durante las vueltas finales del Gran Premio de Austin, desde la radio de Alpine llegó una instrucción clara: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”. La frase iba dirigida a Franco Colapinto, que rodaba detrás de su compañero Pierre Gasly.
Sin embargo, la reacción del argentino fue inmediata y contundente: “¿Espera, qué? ¡Él es muy lento!”, respondió antes de ejecutar una maniobra limpia y precisa para superar al francés en la siguiente curva.
El sobrepaso, transmitido en vivo por la señal oficial, se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la decisión del piloto de 21 años, destacando su carácter competitivo y su confianza en pista dónde viene demostrando de lo que está hecho y todo el nivel que pone en la máxima categoría del automovilismo.
El movimiento de Colapinto no solo alteró la estrategia interna del equipo, sino que también despertó una ola de reacciones entre los seguidores argentinos y de la Fórmula 1 en general. Muchos compararon su actitud con la de grandes pilotos que priorizan el rendimiento sobre las órdenes de equipo.
Aunque Alpine no emitió un comunicado oficial sobre el episodio, desde el box se percibió cierta tensión tras la maniobra. Lo cierto es que Colapinto volvió a mostrar personalidad, talento y determinación, consolidándose como una de las promesas más fuertes de la nueva generación de pilotos del equipo.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
