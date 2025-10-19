Alpine cruzó a Franco Colapinto por desobedecer las indicaciones del equipo: "Lo abordaremos internamente"
El jefe del equipo reprochó la decisión del argentino de sobrepasar a Pierre Gasly desobedeciendo las órdenes internas.
En lo que fue otro fin de semana flojo para Alpine en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto dejó su sello en las vueltas finales al superar a su compañero Pierre Gasly, desobedeciendo las órdenes internas, en una decisión que fue reprochada por el jefe del equipo, Steve Nielsen, en declaraciones posteriores.
Cerca del final del GP de Austin, el pilarense aprovechó que su compañero de escudería venía con un ritmo menor y, tras rebelarse a las órdenes del equipo de mantener posiciones, lo superó para ganar lugares y finalizar en el puesto 17.
La maniobra, ocurrida en la vuelta 53, generó sorpresa en el box de Alpine, aunque el argentino defendió su decisión una vez finalizada la carrera. “Era lo correcto para hacer. No tenía sentido quedarme detrás con mejor ritmo. No tiene sentido discutir por estas cosas”, sostuvo en diálogo con la prensa.
"Yo iba muchísimo más rápido, era lo mejor para la situación en que estábamos. Estábamos pelando por el puesto 17 y 18, y no tiene sentido discutir por estas cosas", insistió Franco.
Sin embargo, el jefe de equipo de Alpine, Steve Nielsen, también se refirió sobre lo ocurrido con Gasly y Colapinto, pero en duros términos. "Ordenamos a los pilotos mantener sus posiciones, ya que estábamos gestionando el consumo de combustible de nuestros dos coches, teniendo en cuenta la proximidad de los líderes, lo que influía en el número de vueltas restantes", argumentó.
Y en lo que pareció una advertencia para el argentino, Nielsen sentenció: "Cualquier orden de boxes es definitiva y lamentamos que no haya sido así. Esto es algo que abordaremos internamente".
No es el primer cruce de tensiones que se da dentro del equipo de la escudería francesa con sus pilotes. Restará conocer si con los días hay más represalias para Colapinto o alguna sanción interna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario