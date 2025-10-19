Alpine cruzó a Franco Colapinto por desobedecer las indicaciones del equipo: "Lo abordaremos internamente"

Sin embargo, el jefe de equipo de Alpine, Steve Nielsen, también se refirió sobre lo ocurrido con Gasly y Colapinto, pero en duros términos. "Ordenamos a los pilotos mantener sus posiciones, ya que estábamos gestionando el consumo de combustible de nuestros dos coches, teniendo en cuenta la proximidad de los líderes, lo que influía en el número de vueltas restantes", argumentó.

Y en lo que pareció una advertencia para el argentino, Nielsen sentenció: "Cualquier orden de boxes es definitiva y lamentamos que no haya sido así. Esto es algo que abordaremos internamente".

No es el primer cruce de tensiones que se da dentro del equipo de la escudería francesa con sus pilotes. Restará conocer si con los días hay más represalias para Colapinto o alguna sanción interna.