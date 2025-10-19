Franco Colapinto, tras desobedecer a Alpine y superar a su compañero: "Era lo correcto para hacer"
El piloto argentino explicó su maniobra sobre Pierre Gasly, a quien adelantó pese a las órdenes del equipo Alpine de mantener posiciones.
Los Alpine no tuvieron un fin de semana destacado en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el circuito de Austin. Sin embargo, el momento más llamativo de la carrera lo protagonizó Franco Colapinto en las vueltas finales, cuando decidió ignorar una orden del equipo y adelantar a su compañero Pierre Gasly, que venía con un ritmo claramente inferior.
La maniobra, ocurrida en la vuelta 53, generó sorpresa en el box de Alpine, que había pedido mantener las posiciones para asegurar los puntos. Pero el argentino defendió su decisión una vez finalizada la carrera: “Era lo correcto para hacer. No tenía sentido quedarme detrás con mejor ritmo. No tiene sentido discutir por estas cosas”, sostuvo en diálogo con la prensa.
Colapinto terminó 17°, mientras que Gasly lo hizo 18°, en un resultado que dejó sensaciones divididas dentro del equipo. A pesar de que no sumó puntos, el bonaerense volvió a demostrar carácter y personalidad en su primera temporada en la Fórmula 1, una actitud que sigue dando que hablar en el paddock.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
