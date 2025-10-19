Franco Colapinto, tras desobedecer a Alpine y superar a su compañero: "Era lo correcto para hacer"

Los Alpine no tuvieron un fin de semana destacado en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el circuito de Austin. Sin embargo, el momento más llamativo de la carrera lo protagonizó Franco Colapinto en las vueltas finales, cuando decidió ignorar una orden del equipo y adelantar a su compañero Pierre Gasly, que venía con un ritmo claramente inferior.