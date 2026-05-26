Filtran el informe de Yael Falcón Pérez contra Chacho Coudet: qué le habría dicho el DT y qué sanción enfrenta

La bronca de Chacho Coudet contra Yael Falcón Pérez

El malestar del "Chacho" se gestó durante el desarrollo de la final, pero explotó de forma definitiva tras la sanción de un polémico penal en favor del conjunto cordobés por una mano del defensor Lautaro Rivero, sancionada a instancias del VAR.

Considerándose gravemente perjudicado por el arbitraje, el DT de River estalló contra la terna tras el pitazo final y continuó los agravios incluso en el vestuario, negándose además a recibir la medalla de subcampeón.

Según reveló el periodista Silvio Maverino, el juez principal detalló de puño y letra las graves ofensas verbales que recibió por parte del entrenador millonario en medio del tumulto generalizado. “Sos un hijo de puta, nos cagaste. Es una vergüenza, sos un ladrón”, reza el fragmento más contundente del informe oficial de Falcón Pérez.

La posible suspensión para Chacho Coudet

El panorama judicial deportivo se presenta sumamente complejo para el técnico de Núñez. Desde los pasillos del Tribunal de Disciplina de la AFA ya trascendió que, debido a la gravedad de los insultos y la reincidencia en la protesta, la sanción definitiva sería superior a las cuatro fechas de suspensión, de acuerdo con el periodista citado.

Este número no es un detalle menor para la dirigencia del club: al superar el umbral de las tres jornadas, el castigo pasa de manera automática a ser de cumplimiento efectivo.

¿Qué significa esto en la práctica? Que la institución de Núñez no tendrá la posibilidad legal de saldar la pena mediante el pago de una multa económica regulada por entradas, obligando al Chacho Coudet a observar las primeras jornadas del Torneo Clausura (que comenzará tras el receso por el Mundial 2026) desde un palco o una cabina, sin poder pisar el campo de juego ni dirigir a sus dirigidos desde el corralito de suplentes.