La extraña lesión de Nacho Fernández en Gimnasia que lo deja afuera ante Aldosivi
El volante será baja en el Lobo ante el Tiburón por una bursitis infecciosa, un diagnóstico atípico que fue detallado en el parte médico oficial.
Gimnasia informó que Nacho Fernández será baja ante Aldosivi por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 tras un diagnóstico poco habitual. El mediocampista padece una bursitis infecciosa en el codo derecho, con fiebre y malestar general, por lo que no podrá estar en el Bosque.
Durante la tarde del lunes, el club platense recibirá al Tiburón en el Estadio Juan Carmelo Zerillo sin uno de sus refuerzos más importantes del mercado de pases. Horas antes del inicio del partido, la Institución publicó el parte médico en las redes sociales en el que confirmó que el experimentado futbolista sufre una “bursitis infecciosa de codo derecho con síndrome de repercusión general”.
Se trata de una infección bacteriana en la punta del codo que generó una fuerte inflamación en la zona afectada. La particularidad del cuadro es que la infección tuvo impacto en el resto del cuerpo, provocándole fiebre y malestar general, por lo que el tratamiento requiere antibióticos y no solo reposo o aplicación de hielo.
Debido a esta situación, el futbolista de 36 años no pudo entrenarse durante los últimos días y quedó descartado para el compromiso ante el Tiburón. En su lugar, el entrenador Fernando Zaniratto dispondrá el ingreso de Lucas “Pata” Castro, quien ya fue titular en el debut frente a Racing, en la victoria por 2-1 en el Bosque.
La formación y los convocados de Gimnasia para el duelo ante Aldosivi
De no mediar sorpresas de último momento, Gimnasia formará con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.
Además, integran la lista de convocados Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Alejo Gelsomino, Diego Mastrángelo, Ignacio Miramón, Pablo Aguiar, Juan José Pérez, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Cayetano Bolzán.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario