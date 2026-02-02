La extraña lesión de Nacho Fernández en Gimnasia que lo deja afuera ante Aldosivi

Durante la tarde del lunes, el club platense recibirá al Tiburón en el Estadio Juan Carmelo Zerillo sin uno de sus refuerzos más importantes del mercado de pases. Horas antes del inicio del partido, la Institución publicó el parte médico en las redes sociales en el que confirmó que el experimentado futbolista sufre una “bursitis infecciosa de codo derecho con síndrome de repercusión general”.