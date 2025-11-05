La fiesta de los 5k de Racing tienen día, horario e inscripción: cómo anotarse en la gran carrera académica
Racing no solo es un club de fútbol y una de las actividades más convocantes es la del running, que tiene su fiesta con una carrera en la que se puede competir en 10k, 5k o un 1k participativo. Para no perdérsela.
El próximo domingo 7 de diciembre de 2025 se realizarán los 5k Racing Club, un evento que convoca miles de personas y del que puede participar toda la familia. En La Academia también juegan finales en el running.
La carrera es organizada por "Atletismo de Racing Club" en conjunto con otras áreas del club, trabajando todos codo a codo en un evento que crece año tras año y en esta decimotercera edición ya son muchos lo que comenzaron a sumarse para los 10k, 5k o 1k participativos. La competencia termina dentro del Cilindro de Avellaneda, el estadio Presidente Perón.
Racing Club es el único club grande que mantiene la continuidad de esta carrera, que comenzó en el año 2012 y sigue hasta el día de hoy.
5k de Racing Club: cómo inscribirse
"Vuelve la carrera con más pasión", anuncian los organizadores de la competencia, que es para toda la familia y ya se publicó cómo será la inscripción, que será a través de https://5kracingclub.com.ar y ahí aparecen las opciones para los 10k, 5k o 1k participativo, tanto para socios como no socios de Racing.
El horario de ingreso a la zona de inicio será el domingo 7 de diciembre a las 7.00 y las carreras comenzarán puntualmente a las 8.00 en la cancha de Racing.
