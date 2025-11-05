La fiesta de los 5k de Racing tienen día, horario e inscripción: cómo anotarse en la gran carrera académica

La carrera es organizada por "Atletismo de Racing Club" en conjunto con otras áreas del club, trabajando todos codo a codo en un evento que crece año tras año y en esta decimotercera edición ya son muchos lo que comenzaron a sumarse para los 10k, 5k o 1k participativos. La competencia termina dentro del Cilindro de Avellaneda, el estadio Presidente Perón.