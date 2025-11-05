La decisión que tomará Scaloni con los jugadores del fútbol argentino en la próxima convocatoria

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, planea afrontar la próxima fecha FIFA sin convocar a jugadores que militan en el torneo local. La decisión busca no interferir con el calendario del fútbol argentino, que atraviesa una etapa decisiva con la disputa del Superclásico entre Boca y River y la última fecha del Torneo Clausura 2025, de la cual saldrán los clasificados a los playoffs y a las copas internacionales.