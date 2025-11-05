La decisión que tomará Scaloni con los jugadores del fútbol argentino en la próxima convocatoria
La pelotita rueda sus momentos culmines en el Torneo Clausura y la Selección Argentina se juega un amistoso intrascendente ante Angola, solo uno en una doble fecha FIFA.
El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, planea afrontar la próxima fecha FIFA sin convocar a jugadores que militan en el torneo local. La decisión busca no interferir con el calendario del fútbol argentino, que atraviesa una etapa decisiva con la disputa del Superclásico entre Boca y River y la última fecha del Torneo Clausura 2025, de la cual saldrán los clasificados a los playoffs y a las copas internacionales.
El seleccionado nacional disputará un amistoso ante Angola el próximo viernes 14 de noviembre, a las 13 (hora argentina), en el marco de una nueva ventana internacional. En los últimos días, varios clubes habían expresado su preocupación ante la posibilidad de perder jugadores clave en una semana determinante. Entre ellos, Boca Juniors, que temía no contar con Leandro Paredes si era convocado.
Sin embargo, según confirmó el diario Olé, Scaloni decidió mantener su postura de respetar el desarrollo de las competencias locales. Por lo tanto, Paredes permanecerá en el país junto al resto de los futbolistas de la Liga Profesional, como Marcos Acuña, Facundo Rivero y el arquero de Racing, Facundo Cambeses, quienes no figurarán en la lista para esta convocatoria.
El entrenador ya había anticipado en la última gira por Estados Unidos que no modificaría la planificación de los equipos argentinos en instancias definitorias. Su cuerpo técnico considera que preservar la relación con los clubes es fundamental de cara al próximo año, cuando comenzarán los preparativos finales para el Mundial 2026.
La medida también permitirá que los futbolistas locales lleguen con mayor rodaje competitivo y sin interrupciones a la etapa final del campeonato. Mientras tanto, la lista que viajará a África estará conformada principalmente por jugadores que actúan en Europa, quienes buscan consolidarse en el esquema albiceleste.
De esta manera, Scaloni refuerza su línea de trabajo basada en el equilibrio entre los intereses del seleccionado y los compromisos de los clubes, en un contexto donde el calendario nacional e internacional suele generar tensiones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario