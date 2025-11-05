Quién era José Moscuzza hijo, exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente

Desde chico estuvo vinculado al “Tiburón”. Primero desde la tribuna, después como dirigente, pasó toda su vida ligado a los colores verde y amarillo, acompañando al equipo en ascensos, descensos y años difíciles. En el ambiente futbolero, era conocido por su estilo reservado y su lealtad al club, al punto de ser considerado “de la casa” por jugadores, técnicos y empleados.

Conocido como “Josecito” para distinguirlo de su padre homónimo, se hizo cargo de la administración del fútbol de Aldosivi hace una década y en ese camino se consiguió el tan ansiado ascenso a la máxima categoría. Se mantuvo en el cargo hasta el año pasado, cuando dio un paso al costado de la comisión directiva y su padre, que lideraba ese cuerpo, pasó a ser presidente honorario.

Durante su etapa como vicepresidente, Aldosivi logró consolidar su lugar en la élite del fútbol argentino y avanzar con proyectos estructurales claves, como las obras en el predio de Punta Mogotes. Quienes lo conocieron destacan que ponía el hombro incluso cuando las cosas se complicaban, siempre buscando mantener al club competitivo y ordenado.

Durante su gestión se priorizaron las divisiones inferiores y el crecimiento institucional, algo que él consideraba fundamental para sostener el proyecto a largo plazo. Más allá del fútbol, también participaba en acciones sociales y solidarias en la ciudad, especialmente con organizaciones barriales de la zona sur.