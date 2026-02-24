Revelan por qué Marcelo Gallardo se va de River: qué le dijo a los dirigentes
El entrenador anunció este lunes su decisión tras mantener reuniones en el River Camp, y con tres palabras le habría justificado a los dirigentes su decisión.
El final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una dolorosa conclusión que el DT les transmitió cara a cara a los máximos referentes de la institución, según trascendió este martes, luego de lo que fue un lunes de encuentros y charlas.
La derrota ante Vélez en Linies precipitó la salida del entrenador más ganador de la historia. Lo cierto es que el DT se presentó a la práctica en el inicio de la semana, y luego de una serie de conversaciones con futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, tomó su drástica determinación, como bien se supo con la publicación del video.
Al respecto, según relató este martes el periodista partidario Gustavo Yarroch, en las reuniones mantenidas este lunes en el River Camp, el "Muñeco" fue tajante al explicar por qué no podía seguir. “No encontré respuestas”, fue la frase lapidaria que utilizó para argumentar su salida ante el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli.
A pesar de que Di Carlo, principal impulsor de su renovación a finales de 2025, intentó persuadirlo para que cumpliera su contrato hasta diciembre de 2026, Gallardo se mantuvo firme.
Es que el entrenador les confesó, siempre según Yarroch, que el primer tiempo ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto fue el punto de quiebre: ver a su equipo maniatado y sin reacción fue la señal definitiva de que su mensaje ya no llegaba al plantel. Tras una racha de 13 derrotas en 20 partidos, el técnico de 50 años entendió que forzar la situación solo agravaría la crisis.
Finalmente, el "Muñeco" optó por grabar un video de despedida de dos minutos para los hinchas, evitando la frialdad de una conferencia de prensa tradicional.
Con la voz entrecortada por la emoción y el dolor, el entrenador confirmó lo que ya les había adelantado a los dirigentes: que este jueves, ante Banfield en el Monumental, dirigirá por última vez al club de sus amores, cerrando una etapa marcada por la falta de soluciones futbolísticas en este convulsionado inicio de 2026.
