Revelan por qué Marcelo Gallardo se va de River: qué le dijo a los dirigentes

Finalmente, el "Muñeco" optó por grabar un video de despedida de dos minutos para los hinchas, evitando la frialdad de una conferencia de prensa tradicional.

Con la voz entrecortada por la emoción y el dolor, el entrenador confirmó lo que ya les había adelantado a los dirigentes: que este jueves, ante Banfield en el Monumental, dirigirá por última vez al club de sus amores, cerrando una etapa marcada por la falta de soluciones futbolísticas en este convulsionado inicio de 2026.