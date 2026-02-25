Cuatro años sin canchas para tres hinchas de Huracán por agredir a jugadores de San Lorenzo

san lorenzo huracan

Los sancionados permanecerán incorporados al registro del programa Tribuna Segura hasta que se cumpla el plazo estipulado. Esto implica que no podrán ingresar a estadios ni participar de ningún evento futbolístico organizado bajo jurisdicción nacional.

Con esta determinación, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente frente a episodios de violencia en el fútbol argentino. La intención es reforzar los mecanismos de prevención y desalentar conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de los partidos y la seguridad de los protagonistas. La prohibición rige de manera inmediata y se aplicará en todas las competiciones oficiales del país.