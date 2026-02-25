Cuatro años sin canchas para tres hinchas de Huracán por agredir a jugadores de San Lorenzo
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial tras la identificación de los involucrados mediante registros audiovisuales. Los incidentes ocurrieron en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para tres simpatizantes de Huracán, luego de los graves incidentes registrados durante el encuentro ante San Lorenzo el pasado 8 de febrero de 2026. La sanción tendrá una vigencia de cuatro años y regirá en todo el territorio argentino.
La decisión quedó plasmada en la resolución 151/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a Norberto Damián Siles, Leonardo Esteban Zanniello y Sebastián Leonardo Issa. Los involucrados fueron identificados a partir de registros fílmicos y fotográficos que circularon en redes sociales y distintos medios de comunicación, donde se los observa protagonizando agresiones contra futbolistas del equipo visitante.
Los hechos se produjeron en el estadio Tomás Adolfo Ducó, más precisamente en la platea Alcorta, cuando jugadores de San Lorenzo se dirigían hacia el vestuario. En ese trayecto, recibieron agresiones verbales, escupitajos e incluso intentos de golpes, en un clima de alta tensión que obligó a reforzar el operativo de seguridad.
Desde el Gobierno nacional fundamentaron la medida en la responsabilidad del Estado de garantizar la integridad física tanto de los protagonistas como del público en general. En ese sentido, remarcaron que la normativa vigente habilita a implementar restricciones de concurrencia cuando se comprueben conductas violentas en el marco de espectáculos deportivos.
La actuación administrativa se inició tras la intervención de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, que llevó adelante el análisis del material probatorio y coordinó tareas con las fuerzas federales. Además, previamente la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya había dictado la resolución RESOL-2026-14-GCABA-SSSEEMD, que establecía un impedimento de acceso por 48 meses para los mismos individuos.
Los sancionados permanecerán incorporados al registro del programa Tribuna Segura hasta que se cumpla el plazo estipulado. Esto implica que no podrán ingresar a estadios ni participar de ningún evento futbolístico organizado bajo jurisdicción nacional.
Con esta determinación, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente frente a episodios de violencia en el fútbol argentino. La intención es reforzar los mecanismos de prevención y desalentar conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de los partidos y la seguridad de los protagonistas. La prohibición rige de manera inmediata y se aplicará en todas las competiciones oficiales del país.
