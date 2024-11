La figura de River que no estará en los planes de Marcelo Gallardo para 2025

González Pirez comenzó la temporada como titular, formando dupla central con Paulo Díaz. Sin embargo, con el regreso de Gallardo y el fichaje de Germán Pezzella, el defensor perdió protagonismo. A pesar de ello, siguió siendo una alternativa recurrente en el banco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/1860502887442354404&partner=&hide_thread=false Existe la posibilidad de que González Pírez salga a préstamo o vendido en el próximo MDP.



@RenzoMPantich | #River pic.twitter.com/ipoPbdWLZO — (@maxpugliese92) November 24, 2024

Los hinchas, en tanto, vienen manifestando su descontento por errores puntuales del defensor en momentos decisivos, como en la última derrota que dejó al equipo fuera de la pelea por el campeonato. Este rendimiento irregular y algunas jugadas polémicas llevaron a que el vínculo entre el jugador y la hinchada se deteriore.

Cabe recordar que González Pirez llegó a River en 2022, por pedido expreso de Gallardo, en calidad de préstamo desde el Inter Miami. Gracias a un destacado desempeño en sus primeras dos temporadas, el club decidió ejecutar la opción de compra por su pase. No obstante, su nivel en los últimos meses no fue para nada el esperado, lo que habría motivado la decisión del DT de no contar con él para el futuro.

En este contexto, el defensor podría buscar continuidad en otro equipo, mientras River evalúa posibles incorporaciones para reforzar su defensa en 2025 con el Mundial de Clubes en la mita. Por ahora, las decisiones finales sobre el plantel están en manos de Gallardo, quien trabaja mano a mano con el resto de la dirigencia para devolver al Millonario al protagonismo en todas las competencias.