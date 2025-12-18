Sorteo de la Copa Libertadores 2026: así se jugará la primera instancia de la competencia

El procedimiento arrancará con la Fase 1, que contará con seis equipos distribuidos en tres llaves de eliminación directa, a partidos de ida y vuelta. Las series se definirán siempre en la cancha del club mejor ubicado en el ránking Conmebol. En esta primera etapa, Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) serán locales en los encuentros de vuelta, mientras que Juventud (Uruguay), 2 de Mayo (Paraguay) y el tercer clasificado de la liga de Bolivia —aún por definirse— jugarán como locales en la ida.