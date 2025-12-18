Sorteo de la Copa Libertadores 2026: así se jugará la primera instancia de la competencia
Este jueves se sortea la fase previa de la Copa Libertadores 2026: Argentinos Juniors es el único argentino en el repechaje
El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 se llevó adelante este jueves y marcó el inicio formal del máximo torneo continental de clubes de la Conmebol. Argentinos Juniors es el único equipo argentino que disputará esta instancia inicial y comenzará su participación directamente en la Fase 2.
El procedimiento arrancará con la Fase 1, que contará con seis equipos distribuidos en tres llaves de eliminación directa, a partidos de ida y vuelta. Las series se definirán siempre en la cancha del club mejor ubicado en el ránking Conmebol. En esta primera etapa, Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) serán locales en los encuentros de vuelta, mientras que Juventud (Uruguay), 2 de Mayo (Paraguay) y el tercer clasificado de la liga de Bolivia —aún por definirse— jugarán como locales en la ida.
Así se jugará la fase 1 de la Copa Libertadores
Así se jugará la fase 2 de la Copa Libertadores
Argentinos Juniors en la Fase 2 del repechaje
Los tres ganadores de la Fase 1 avanzarán a la Fase 2, donde se sumarán otros 13 equipos clasificados. Allí aparece Argentinos Juniors, que por ocupar el puesto 47° del ránking Conmebol definirá su serie como local en el Estadio Diego Armando Maradona.
La Fase 2 también se disputará con cruces de ida y vuelta y tendrá una restricción clave: no podrán enfrentarse equipos del mismo país. En caso de que el sorteo arroje un cruce de ese tipo, uno de los clubes será reasignado a otra llave. Cada enfrentamiento llevará un número del 1 al 8, que servirá para ordenar los cruces de la siguiente ronda.
La Fase 3 será la última instancia del repechaje y no tendrá sorteo, ya que los cruces quedarán definidos a partir de los resultados de la Fase 2. Los ocho ganadores se enfrentarán entre sí y los cuatro vencedores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, integrando el Bombo 4.
Clasificados al repechaje de la Copa Libertadores 2026
- Argentina: Argentinos Juniors.
- Bolivia: Campeón de la Copa de Bolivia y 3° de la Primera División.
- Brasil: Botafogo y Bahía.
- Chile: O’Higgins y Huachipato.
- Colombia: 1° y 2° de la Tabla Acumulada 2025.
- Ecuador: 3° y 4° de la Serie A.
- Paraguay: Guaraní y 2 de Mayo.
- Perú: 3° de La Liga 1 y Alianza Lima.
- Uruguay: Liverpool y Juventud.
- Venezuela: Caraobo y Deportivo Táchira.
Calendario Completo de la Copa Libertadores 2026
- Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero
- Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero
- Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo
- Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo
- Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo
- Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio
- Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto
- Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre
- Semifinales: Del 14 al 22 de octubre
- Final: 28 de noviembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario