Video: las imágenes del asesinato de Mario Pineida en Ecuador y los detalles del crimen
La investigación por la muerte del defensor avanza sin detenidos, con la escena del ataque contaminada y la certeza policial de que se trató de un atentado dirigido
El asesinato de Mario Pineida sigue generando conmoción en Ecuador y en todo el fútbol sudamericano, mientras la investigación avanza en medio de serias dificultades. El defensor de Barcelona de Guayaquil, de 33 años, fue ejecutado a plena luz del día en un ataque armado que, según las autoridades, no tuvo fines de robo y presenta todas las características de un hecho de sicariato.
A varias horas del crimen, no hay detenidos y la escena quedó comprometida por la presencia de curiosos. De acuerdo a la reconstrucción inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 15:50, cuando Pineida se encontraba en un local comercial junto a su madre y otra mujer. Según detallaron medios locales como Expreso, dos hombres armados que presuntamente venían siguiendo a las víctimas abrieron fuego sin mediar palabra.
Como consecuencia del ataque, el futbolista y una de las mujeres murieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida. El coronel Edison Palacios brindó precisiones sobre el caso y fue contundente al describir el contexto del crimen: “Se puede decir que sí fue un ataque dirigido”. Además, explicó que la sobreviviente sufrió una lesión superficial en la cabeza y que permaneció fuera de peligro tras ser asistida durante aproximadamente una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en el lugar, antes de ser trasladada a un centro médico.
La hipótesis del robo fue rápidamente descartada por la Policía. El diario El Universo informó que los agresores se movilizaban en motocicletas y escaparon tras efectuar los disparos. “Los atacantes se fugaron con rumbo desconocido. Fue un ataque directo, no se ha determinado si los intentaron robar”, indicaron fuentes policiales, que confirmaron que hasta el momento no hay personas detenidas ni información sobre amenazas previas contra Pineida.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso fue el manejo inicial de la escena del crimen. Numerosos videos difundidos en redes sociales mostraron los cuerpos de las víctimas tendidos frente a una carnicería, gran parte del tiempo sin ser cubiertos, mientras una multitud se acercaba al lugar. Incluso se observaron compañeros de Pineida en medio del tumulto, lo que generó fuertes cuestionamientos por la falta de preservación del área, un factor que podría entorpecer la investigación.
Barcelona Sporting Club confirmó la muerte del jugador con un comunicado en el que habló de un “atentado en su contra” y expresó su profundo dolor. La muerte de Pineida, un futbolista con pasado en la selección ecuatoriana y una carrera consolidada en el fútbol local, dejó un impacto enorme. Mientras tanto, la causa avanza con más preguntas que respuestas, en un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre, y con una investigación que deberá sortear los errores iniciales para intentar llegar a la verdad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario