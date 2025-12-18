Video: las imágenes del asesinato de Mario Pineida en Ecuador y los detalles del crimen

mario pineida

Como consecuencia del ataque, el futbolista y una de las mujeres murieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida. El coronel Edison Palacios brindó precisiones sobre el caso y fue contundente al describir el contexto del crimen: “Se puede decir que sí fue un ataque dirigido”. Además, explicó que la sobreviviente sufrió una lesión superficial en la cabeza y que permaneció fuera de peligro tras ser asistida durante aproximadamente una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en el lugar, antes de ser trasladada a un centro médico.