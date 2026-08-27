La reacción del padre de Franco Colapinto al anuncio de continuidad en Alpine para 2027

Luego resumió su estado de ánimo con una frase que reflejó el orgullo por el momento que atraviesa Franco: “Me explota el pecho de la felicidad”. Después de la confirmación del equipo francés, adelantó que volverá a encontrarse personalmente con Franco en los próximos días. “Siempre hablamos con Franco, en unos días viajo para allá”, contó.

A su vez, opinó acerca de Flavio Briatore, una de las figuras centrales del proyecto de Alpine y una persona que tuvo un papel importante en el respaldo al argentino. Allí fue contundente al referirse al empresario italiano: “Es crack. Mucho más no voy a decir. Sacó a dos campeones del mundo”. Y dejó una reflexión que sintetizó su mirada sobre todo el proceso y sobre las personas que acompañaron a Franco en su recorrido: “Hay que ser agradecido”.