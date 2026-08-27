La reacción del padre de Franco Colapinto al anuncio de continuidad en Alpine para 2027
Aníbal Colapinto habló después de que la escudería francesa lo confirmara como piloto titular para la próxima temporada y reveló cómo atraviesa la familia este momento.
La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 de Fórmula 1 generó una enorme celebración en Argentina y tuvo un impacto especial dentro de su familia. Después de que la escudería francesa anunciara oficialmente la continuidad del argentino, Aníbal Colapinto contó cómo recibió la noticia y explicó de qué manera atraviesa el presente deportivo de su hijo.
La decisión de la escudería con sede en Enstone puso fin a las especulaciones que durante las últimas semanas habían rodeado el futuro del piloto argentino. El pilarense de 23 años continuará compartiendo equipo con Pierre Gasly durante 2027 y tendrá la posibilidad de seguir desarrollándose en la máxima categoría del automovilismo.
Aníbal reconoció que la confirmación produjo una alegría enorme en su entorno y resumió sus sensaciones con una frase contundente: “Felices”. Además, explicó que durante todo el proceso decidió mantenerse alejado de las negociaciones y dejar esa tarea en manos de los representantes. “No me gusta aparecer ni dar informaciones que no corresponden o falsas”, explicó quien remarcó que su hijo siempre estuvo enfocado en una sola cuestión: rendir dentro del auto.
La felicidad total de Aníbal Colapinto por la renovación de Franco en Alpine
El padre del piloto también destacó que los contratos y las negociaciones nunca fueron una preocupación para Franco. Según explicó, el argentino se concentró exclusivamente en su trabajo en la pista mientras sus managers se encargaban de definir su futuro. “Franco es como siempre dice, el tema de las negociaciones nunca está. Él siempre está arriba del auto y haciendo las cosas lo mejor posible”, señaló Aníbal. Y agregó: “En las negociaciones están los managers. Cada uno a su tema”.
Para la familia, la continuidad de Franco representa un paso importante en un camino que comenzó hace varios años y que llevó al argentino hasta la Máxima. Aníbal reconoció que la repercusión que generó su hijo desde su llegada a la categoría todavía resulta difícil de dimensionar. “Me vuelvo loco, lo que se vivió en Argentina fue algo impresionante, es el día de hoy que el mundo no entiende”, contó.
Luego resumió su estado de ánimo con una frase que reflejó el orgullo por el momento que atraviesa Franco: “Me explota el pecho de la felicidad”. Después de la confirmación del equipo francés, adelantó que volverá a encontrarse personalmente con Franco en los próximos días. “Siempre hablamos con Franco, en unos días viajo para allá”, contó.
A su vez, opinó acerca de Flavio Briatore, una de las figuras centrales del proyecto de Alpine y una persona que tuvo un papel importante en el respaldo al argentino. Allí fue contundente al referirse al empresario italiano: “Es crack. Mucho más no voy a decir. Sacó a dos campeones del mundo”. Y dejó una reflexión que sintetizó su mirada sobre todo el proceso y sobre las personas que acompañaron a Franco en su recorrido: “Hay que ser agradecido”.
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