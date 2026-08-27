Franco Colapinto celebró su continuidad en Alpine y ya piensa en 2027: "Competir y ganar"

Las palabras de Colapinto reflejan que la decisión no se limita a la confianza que Alpine depositó en él, sino también a las expectativas que existen respecto del crecimiento del proyecto. El argentino considera que la escudería tiene margen para continuar evolucionando y convertirse en un equipo más competitivo.

En ese sentido, agregó: “Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”. La evolución del monoplaza será uno de los factores determinantes para que Alpine pueda dar otro salto dentro de la parrilla.

El objetivo que se planteó para 2027 en la Fórmula 1

Franco fue contundente al hablar de las metas que tiene la escudería para los próximos años. Lejos de plantear una continuidad destinada solamente a sumar experiencia, el argentino habló de competir por los puestos de privilegio. “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”, afirmó el piloto.

La frase resume la ambición que existe dentro de Alpine y también muestra el lugar que Colapinto pretende ocupar en el futuro del equipo. El argentino sabe que la continuidad le permitirá seguir trabajando sobre una base conocida y acumular experiencia en una categoría donde cada detalle resulta determinante.

El joven de 23 años también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que respaldaron su permanencia. Entre ellas aparecen Flavio Briatore y Steve Nielsen, dos figuras importantes dentro de la estructura francesa. “Estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro”, expresó el argentino.

Por ahora, el argentino deberá enfocarse en el campeonato 2026 y en los compromisos que todavía quedan por delante. Pero la confirmación de Alpine le permite mirar el futuro con una certeza que esperaba desde hacía tiempo. “Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, cerró el pilarense.